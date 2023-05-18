千年古城西安，石榴花盛开，一抹抹火红在大街小巷绽放。5月18日至19日，中国—中亚峰会将在这里举行。中国和中亚五国元首将共叙传统友谊，共谋未来发展，共同推动构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。这是一次擘画中国中亚关系新蓝图、开启双方合作新时代的盛会，将为双方交流治国理政经验、推动各自发展振兴提供重要平台和机遇。

经过长期探索和实践，中国成功走出中国式现代化道路。中亚国家独立30多年来，始终致力于探索走符合本国国情的现代化道路，取得了可喜成就。当前，中国和中亚国家都处在发展振兴的关键阶段。中国正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，中亚国家也在为实现国家发展目标而不懈努力。哈萨克斯坦正在建设快速发展、欣欣向荣的“新哈萨克斯坦”；吉尔吉斯斯坦提出建设“一个新的吉尔吉斯斯坦”；塔吉克斯坦制定“2030年前国家发展战略”，努力实现向工农业国的转变；土库曼斯坦步入“强国的新时代复兴”新阶段，制定2022—2052年国家经济社会发展纲要新蓝图；乌兹别克斯坦人民开启了建设“新乌兹别克斯坦”新征程。中国和中亚国家坚定支持彼此选择的发展道路，在国家发展振兴的道路上携手前行，有助于发挥互补优势，深挖合作潜力，实现共同发展。

中亚国家高度认可中国发展理念，希望学习借鉴中国成功发展经验。吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫表示，习近平主席拥有丰富的治国理政经验、深刻的政治智慧、崇高的个人品质，成功领导中国走向繁荣，提升了中国在国际舞台上的影响力。

《习近平谈治国理政》被译成中亚多国语言，引起中亚各界人士的高度重视。《习近平谈治国理政》乌兹别克文版出版，米尔济约耶夫总统撰写前言表示：“我本人饶有兴致地阅读了这本内容丰富的书，书中体现了大国领导人深湛的政治思维，以及对当今世界复杂的全球化进程的深刻分析。”《习近平谈治国理政》第一卷塔吉克文版首发式暨中塔治国理政研讨会举行，拉赫蒙总统在致信祝贺该书塔文版出版时指出：“在习近平主席战略引领下，中国在经济社会和科学技术等领域取得巨大成就，在国际舞台的建树和威望令人瞩目。”通过《习近平谈治国理政》，中亚国家加深了对中国之路、中国之治、中国之理的理解。

中国成功推进和拓展中国式现代化，为中亚国家实现现代化提供了启发、注入了信心。消除绝对贫困是中国民生改善的里程碑，也是人类进步事业的壮丽篇章。近年来，在两国元首的亲自关心和直接推动下，中国同乌兹别克斯坦减贫合作有声有色，取得许多积极成果，成为两国全方位合作的一大亮点。近日，乌兹别克斯坦政府宣布将在全国各州试点推广中国减贫经验。中国和哈萨克斯坦将农业作为双方合作的重点领域和优先方向之一，接受中方培训的哈萨克斯坦人士借鉴中国乡村振兴经验，结合本国国情，积极引进推广先进农业技术，促进了哈萨克斯坦农业发展。在绿色发展领域，通过联合培养项目，土库曼斯坦留学生在中国追寻“绿色能源梦”。这些都是中国同中亚国家在国家发展振兴的道路上携手前行的生动实践。

朵朵石榴花，预示着中国同中亚国家关系的美好未来。中国和中亚国家理念相通，目标相似，利益相连，双方交流治国理政经验，推动各自发展振兴，是携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体的应有之义。以中国—中亚峰会为契机，中国将同中亚国家谱写互利共赢、共同发展的崭新篇章。

《 人民日报 》（ 2023年05月18日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)