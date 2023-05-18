中国—中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。国家主席习近平将主持峰会。哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫将应邀与会。接受本报记者采访的中国及中亚国家各界人士认为，此次峰会意义重大，期待中国同中亚国家进一步凝聚合作共识，以更团结的姿态、更高效的协作、更务实的合作，携手迈入中国—中亚关系新时代，为各自发展振兴增添强劲助力，为地区乃至世界和平稳定注入强大正能量。

让务实合作成果更好惠及六国人民

31年前，中国率先同中亚国家建交，开启了双方交往和合作的大门。在习近平主席同中亚国家元首的战略引领下，中国同中亚五国坚持相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢的四项原则，实现全面战略伙伴关系全覆盖、签署共建“一带一路”合作文件全覆盖，走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范。

中国现代国际关系研究院欧亚研究所所长丁晓星表示，中国—中亚峰会在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义，将擘画中国—中亚关系新蓝图，开启双方合作新时代。今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，中亚地区是“一带一路”的首倡之地，是高质量共建“一带一路”示范区。期待本次峰会推动中国与中亚国家在农业、减贫、能源、基础设施、电子商务、绿色发展等领域进一步挖掘潜力，让务实合作成果更好惠及六国人民。

“中国—中亚峰会的举行，将为中亚国家与中国深化务实合作注入新动能，期待六国加强政治、经贸、文化、科学、教育等领域合作。”吉尔吉斯斯坦国立民族大学“一带一路”研究中心主任、中国问题专家拉希德·尤苏波夫表示，吉尔吉斯斯坦与中国在经贸、能源、基础设施互联互通等领域取得了重要合作成果。希望加快推进中吉乌铁路等项目，进一步加强吉中双边关系，助力吉经济社会发展。

塔吉克斯坦国家科学院欧亚研究所首席研究员阿卜杜加尼·马马达齐莫夫表示，中国同中亚国家是命运与共的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。去年，六国元首共同宣布打造中国—中亚命运共同体，中国同中亚五国合作呈现蓬勃发展的广阔前景。“中国—中亚峰会将为中亚国家转型发展、提升地区影响力带来新机遇。”

土库曼斯坦外交部国际关系研究所专家多夫列特梅拉德·马梅多夫说，中亚国家和中国之间建立的合作机制惠及所有参与方，各方对合作前景充满信心。近年来，中亚国家和中国在交通、能源等领域合作取得丰硕成果，促进了地区物流和旅游业发展。期待以此次峰会为契机，双方进一步深化合作，开展更多互惠互利的合作项目。

高质量共建“一带一路”取得丰硕成果

在共建“一带一路”框架下，中国和中亚国家积极推进发展战略对接，高质量共建“一带一路”取得丰硕成果。此次峰会将为中国和中亚国家高质量共建“一带一路”注入强劲动力。

哈萨克斯坦阿斯塔纳国际学术综合体中国与中亚研究中心主任斯维特兰娜·科日罗娃走访过“霍尔果斯—东大门”经济特区无水港等多个哈中经济合作项目，对两国经贸合作成果印象深刻。“即使在新冠疫情期间，过境哈萨克斯坦的中欧班列集装箱运量也在持续增长。截至5月10日，今年霍尔果斯铁路口岸通行中欧（中亚）班列同比增长22.9%，这充分说明了哈中共建‘一带一路’的潜力。”科日罗娃表示，中国—中亚峰会有助于完善中国—中亚机制，为双方关系发展指明方向和目标。

“中国—中亚峰会将推动中亚国家同中国在经贸等领域合作继续蓬勃发展。”吉尔吉斯斯坦24小时通讯社发表评论文章说，近年来，中亚国家与中国各领域合作交流持续深化。2022年，双边贸易额达702亿美元，同比增长约40%。中国成为中亚国家重要的经贸合作伙伴之一，中亚国家的特色产品正越来越多地进入中国市场。双方将继续深化科技、文化、教育等领域合作，促进地区稳定发展。

哈萨克斯坦中国与中亚研究中心主任伊济莫夫说，10年来，一大批哈中产能合作项目在哈萨克斯坦落地生根。一些工厂拔地而起，不少老旧企业实现了现代化升级改造。中国可再生能源保持全球领先地位，希望哈中两国在绿色能源领域开展更多合作。

“我来中国已经6年了，愈发感受到中国的快速发展给中亚国家带来的巨大机遇。”在浙江大学攻读硕士研究生的土库曼斯坦留学生詹内特·阿塔耶娃表示，在共建“一带一路”推动下，中亚国家与中国的人文交流日益密切，“我希望未来从事的工作能够促进双方交流合作，为推动构建更加紧密的中国—中亚命运共同体贡献力量。”

睦邻友好、合作共赢之路越走越宽广

峰会期间，习近平主席将发表重要讲话，各国元首将回顾中国—中亚关系发展历程，就中国—中亚机制建设、各领域合作以及共同关心的重大国际和地区问题交换意见，各国元首还将共同签署重要政治文件。

中国国际问题研究院副研究员苏晓晖表示，近年来，中国和中亚国家加速对接发展战略，务实合作不断深化，彰显了中方亲诚惠容的周边外交理念。此次峰会标志着中国—中亚元首会晤机制的正式建立，将对中国同中亚国家关系发展、各自发展振兴、地区和平稳定产生重要而深远的影响。

“中国—中亚峰会将书写历史新篇章。”哈萨克斯坦外交部官员巴克特让·博格列诺夫表示，中国—中亚峰会指引地区合作新方向，将成为维护地区安全稳定的重要契机。国家间应该“架桥”而不是“筑墙”。哈萨克斯坦高度重视与地区合作伙伴之间的对话，全力支持共建“一带一路”倡议，相信中亚各国与中国的全方位合作将进一步巩固。

乌兹别克斯坦世界经济与外交大学地区安全与冲突研究室主任乌卢格别克·哈桑诺夫认为，中国—中亚峰会将开启中亚国家同中国合作共赢的更美好前景，加快推动构建中国—中亚命运共同体。“中亚国家同中国政治互信和全面合作正达到前所未有的高水平，通过各种双多边机制，中亚国家同中国各领域务实合作成果不断涌现，有力促进地区和世界的和平与发展。”

从西安出发，中国同中亚国家睦邻友好、合作共赢之路必将越走越宽广，打造更加紧密的中国—中亚命运共同体。

（本报北京、西安、阿斯塔纳、罗马、莫斯科5月17日电 记者任彦、吴乐珺、张朋辉、白紫微、李强、王新萍、王云松、曲颂、张晓东、任皓宇、周翰博、谢亚宏、肖新新）

《 人民日报 》（ 2023年05月18日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)