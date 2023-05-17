新华社西安5月17日电（记者姜辰蓉）中国－中亚峰会新闻中心17日举行中外媒体吹风会。陕西省人民政府副省长、西安市人民政府代市长叶牛平在吹风会上说，此次中国—中亚峰会的举行，作为古丝绸之路起点的陕西省再次成为世界广泛关注的焦点，为陕西更好参与亚欧陆海贸易大通道建设提供了宝贵的契机，将为陕西与中亚国家地方合作交流开启新篇章。

“西安这座千年古都正以崭新的面貌喜迎贵宾的到来。”叶牛平说，作为今年我国首场重大主场外交活动，此次峰会的举行在中国和中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。目前西安的会务服务、城市运行保障、安全保卫等各项工作都已准备就绪。

叶牛平介绍，中国与中亚五国建交30多年来，特别是“一带一路”倡议提出以来，陕西省充分发挥区位优势，与中亚国家地方人文交往、经贸合作成果丰硕。

互联互通方面，西安开往中亚国家的中欧班列长安号开行量不断增加，截至今年4月底已累计开行4294列。随着今年5月13日开通西安－乌鲁木齐－阿什哈巴德航班、5月18日开通西安－乌鲁木齐－杜尚别航班，西安将在全国率先实现通航全部中亚五国，更好满足中国和中亚国家的投资经贸往来。

人文交流方面，在中国同中亚五国62对友好省州市中，陕西省就占7对，目前在陕西的中亚留学生数量超过1000名，陕西多所高校还设立中亚区域和国别研究机构。

叶牛平介绍，目前，在陕西留学的中亚青年主要学习商务管理、工程建筑、机械技术、农业技术和汉语语言等专业知识，“中国广阔的市场为越来越多中亚青年提供了创新创业机会。”

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