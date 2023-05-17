人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国－中亚峰会｜陕西与中亚国家地方合作交流成果丰硕

2023年05月17日23:33 | 来源：新华网
小字号

新华社西安5月17日电（记者姜辰蓉）中国－中亚峰会新闻中心17日举行中外媒体吹风会。陕西省人民政府副省长、西安市人民政府代市长叶牛平在吹风会上说，此次中国—中亚峰会的举行，作为古丝绸之路起点的陕西省再次成为世界广泛关注的焦点，为陕西更好参与亚欧陆海贸易大通道建设提供了宝贵的契机，将为陕西与中亚国家地方合作交流开启新篇章。

“西安这座千年古都正以崭新的面貌喜迎贵宾的到来。”叶牛平说，作为今年我国首场重大主场外交活动，此次峰会的举行在中国和中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。目前西安的会务服务、城市运行保障、安全保卫等各项工作都已准备就绪。

叶牛平介绍，中国与中亚五国建交30多年来，特别是“一带一路”倡议提出以来，陕西省充分发挥区位优势，与中亚国家地方人文交往、经贸合作成果丰硕。

互联互通方面，西安开往中亚国家的中欧班列长安号开行量不断增加，截至今年4月底已累计开行4294列。随着今年5月13日开通西安－乌鲁木齐－阿什哈巴德航班、5月18日开通西安－乌鲁木齐－杜尚别航班，西安将在全国率先实现通航全部中亚五国，更好满足中国和中亚国家的投资经贸往来。

人文交流方面，在中国同中亚五国62对友好省州市中，陕西省就占7对，目前在陕西的中亚留学生数量超过1000名，陕西多所高校还设立中亚区域和国别研究机构。

叶牛平介绍，目前，在陕西留学的中亚青年主要学习商务管理、工程建筑、机械技术、农业技术和汉语语言等专业知识，“中国广阔的市场为越来越多中亚青年提供了创新创业机会。”

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部