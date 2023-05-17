新华社西安5月17日电 通讯：跨越天山的文化共鸣——中哈联合考古的故事

新华社记者淡然 眭黎曦 孙正好

在天山北麓哈萨克斯坦境内距阿拉木图约50公里处，丝绸之路上一处重要遗址——拉哈特遗址吸引着考古学家目光。

作为“一带一路”框架下的合作项目之一，2017年至2019年陕西省考古研究院团队三次来到这里，与哈萨克斯坦伊赛克国家历史文化博物馆的同行一起，对拉哈特遗址进行考古调查与发掘。

这片古老的土地见证了两国考古团队并肩作战的数百个日夜。

“哈萨克斯坦同行说，拉哈特遗址这么重要，他们认为中国考古团队最值得信任，把遗址的发掘交给中国专家才放心。”陕西省考古研究院研究员、赴哈萨克斯坦考古队现场负责人丁岩告诉记者。

中国专家没有辜负哈方期望。三年间已发掘出高台遗址、聚落遗址和多处重要墓葬，成果丰硕。中方团队计划今年下半年再次前往哈萨克斯坦，对拉哈特遗址开展进一步发掘。

“从2017年第一次合作开始，我们就和哈方同事达成了默契：在工作和生活中，双方都秉持‘科学第一，友谊长青’的原则，”丁岩说，“双方合作非常顺畅，有时甚至不需要语言，就能明白对方心中所想。”

三年间，两国团队结下了深厚友谊。2022年4月，陕西考古博物馆正式向公众开放，哈萨克斯坦伊赛克国家历史文化博物馆馆长古莉米拉专门发来祝贺视频。“今年古莉米拉女士过60岁生日时，我们也给她发去了贺信。”丁岩说。

在丁岩看来，中哈考古合作还有一层特殊意义。“我们陕西有兵马俑，哈萨克斯坦有著名的伊赛克金人，两者不仅年代相近，而且都是各自国家重要的文化符号。”

“两国考古团队惺惺相惜，合作无间，也是源于这种文化共鸣。”丁岩说。

近日，古莉米拉在与丁岩视频通话时说：“有记者问，在我心目中，哈中友谊的代表是什么？我非常自豪地回答，是我们博物馆和陕西省考古研究院的合作成果。”

对于即将在西安举行的中国-中亚峰会，古莉米拉充满期待。她在视频通话中对丁岩说：“期待这次峰会能进一步推动我们两国的文化交流。我们希望与陕西省考古研究院在‘一带一路’框架下开展更多合作。”（参与记者：李华、王晨笛）

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