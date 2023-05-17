新华社北京5月17日电（记者马卓言）外交部发言人汪文斌17日介绍中国同中亚国家民心相通和人文交流的成果时表示，建交30多年来，中国同中亚国家人民赓续千年友好，在教育、文化、卫生、旅游、地方交往等领域合作硕果累累，构建起多元互动的人文交流大格局。

当日例行记者会上，有记者问：近日，习近平主席复信中国石油大学（北京）的中亚留学生，鼓励他们积极投身中国同中亚国家友好事业，当好友谊使者和合作桥梁。该校中亚留学生收到复信后，备受鼓舞，表示愿脚踏实地做中亚中国关系的“建设者和传播者”。发言人能否介绍更多中国同中亚国家民心相通和人文交流的成果？

汪文斌说，正如习近平主席在复信中国石油大学（北京）的中亚留学生时指出的，中国和中亚国家山水相连，友谊深厚，命运与共。建交30多年来，中国同中亚国家人民赓续千年友好，在教育、文化、卫生、旅游、地方交往等领域合作硕果累累，构建起多元互动的人文交流大格局。

汪文斌从教育合作、文化交流、地方交往三个方面进一步介绍。

他说，早在2005年，海外首家签约孔子学院就在乌兹别克斯坦首都塔什干落成。目前，中亚国家已有13所孔子学院，不仅深受当地民众欢迎，而且“桃李满天下”，培养的一批批优秀学子成为中国和中亚国家交流合作的骨干力量。随着去年塔吉克斯坦鲁班工坊启动运营，鲁班工坊这一职业教育国际品牌也落户中亚。先进的设备、丰富的教学资源，为当地青年提升学历层次和技术技能水平搭建了新平台。与此同时，中亚国家学生来华留学规模日益扩大，赴华留学成了越来越多中亚五国年轻人自己的“中国梦”。曾在上海大学学习的土库曼斯坦留学生克丽丝，同中国搭档创作的动画短片《新中国之歌》走红网络。

汪文斌说，哈萨克斯坦同中国合拍电影《音乐家》，记录下冼星海和拜卡达莫夫用音乐谱写的中哈两国人民间的伟大友谊。乌兹别克斯坦希瓦古城历史古迹保护修复项目在中乌两国专家学者同心协力下圆满竣工，焕发出勃勃生机。中文歌剧《玛纳斯》在吉尔吉斯斯坦成功演出，迪玛希等中亚明星也登上中国舞台。

汪文斌说，目前，中国和中亚国家已结成62对友好省州市。中欧班列（西安）集结中心已开通西安至中亚国家等17条干线通道。随着联通西安与杜尚别的空中航线开通，西安将成为中国唯一一座通航全部中亚五国的城市。

“明天，中国—中亚峰会将拉开帷幕。让我们共同期待，中国和中亚国家在古丝绸之路的起点开启相知相亲、命运与共的新篇章，让千年友好情谊更加深入人心。”汪文斌说。

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