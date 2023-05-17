新华社西安5月17日电 题：推动中国—中亚合作步入新时代

新华社评论员

初夏的西安，草木葱茏，生机勃发。5月18日至19日，中国—中亚峰会将在这里举行。国家主席习近平将主持峰会，同中亚五国领导人共商合作大计，擘画中国—中亚关系新蓝图，开启双方合作新时代。此次峰会是今年中国首场重大主场外交活动，也是建交31年来，六国元首首次以实体形式举办峰会，在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。

在各方共同努力下，中国同中亚国家关系实现跨越式发展，达到战略伙伴关系水平，不仅促进了各自发展繁荣，也有效维护了地区和平稳定，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上，习近平主席深刻指出：“中国同中亚五国30年合作的成功密码，在于我们始终相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢。”这四项原则，是中国同中亚国家关系行稳致远的政治保障，也是中国同中亚国家友好交往继往开来的力量源泉。站在新的历史起点上，携手共命运，一起向未来，中国—中亚合作大有可为，具有广阔的发展前景。

向高处立，中国—中亚合作才能沿着正确方向行稳致远。过去10年间，习近平主席先后7次到访中亚，留下了许多同中亚各国元首友好交往的动人故事。在元首外交的把舵领航下，中国同中亚五国关系不断迈上新台阶。此次峰会上，习近平主席将就新时代如何构建中国—中亚命运共同体深刻阐明中方立场，并着眼六国合作的长远发展提出系列倡议主张，宣布多项务实举措，全面规划中国—中亚合作的行动方向。各国领导人将就机制建设、各领域合作以及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见，就深化中国—中亚战略互信和重点领域合作寻求更多共识，为推动中国—中亚合作注入更加强劲的动力。

向实处行，中国—中亚合作就能在互利共赢中不断筑牢根基。中国同中亚国家的交往合作，立在真诚互信，立在平等互利。2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦发表重要演讲，提出共同建设“丝绸之路经济带”倡议。10年间，共建“一带一路”成为当今世界深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，中亚地区成为共建“一带一路”的首倡地、互联互通的标杆地。中国同中亚国家共同实施一系列合作项目，广泛惠及地区各国人民。去年，中国和中亚五国贸易总额超过700亿美元，创下历史最高水平。一项项实打实、沉甸甸的合作成果，生动诠释着中国—中亚合作的生机活力。此次峰会将着眼各国当前需要和未来发展，进一步凝聚中国和中亚国家高质量共建“一带一路”的共识，助力双方继续做共建“一带一路”的先行者，持续深化经贸投资、互联互通等领域合作，为各国人民带来实实在在的福祉，助力共同繁荣。

大道之行，天下为公。当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界进入新的动荡变革期。中国同中亚国家加强互利合作，携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体，意义重大。中国同中亚合作不针对第三方，也无意同其他机制竞争，只要是真正有利于地区稳定和发展的事情、有利于地区共同繁荣的举措，中方都愿意支持。中国同中亚五国将通过此次峰会进一步凝聚合作共识，以更团结的姿态、更高效的协作、更务实的合作，群策群力，共商共建，将中国—中亚机制打造成推进六国深度合作的重要平台，为各自发展振兴增添强劲助力，为地区乃至世界和平稳定注入强大正能量。

“长安何处在，只在马蹄下。”乘着中国—中亚峰会的东风，从古丝绸之路的起点携手再出发，中国和中亚国家赓续友谊、推进合作，一步一个脚印向前进，必将共同谱写相知相亲、命运与共的新篇章，共同创造人类更加美好的未来。

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