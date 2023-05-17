中国—中亚峰会｜腰鼓，打出个精气神
5月17日下午起
参加中国—中亚峰会的中亚五国元首陆续抵达西安
在西安咸阳国际机场
热情的腰鼓打了起来、欢快的秧歌扭了起来
当地民众以质朴热烈的民间艺术表演
欢迎来自中亚国家的贵宾
5月17日下午，当地民众在西安咸阳国际机场以热情的腰鼓、欢快的秧歌等民间艺术表演欢迎中亚国家贵宾到来。新华社记者邢广利 摄
在腰鼓表演的队列中
50名来自陕西北部榆林市的民间艺人和群众文化工作者
随着鼓点欢快地舞动
鼓槌上飘带上下翻飞
如龙腾虎跃、粗犷豪放
5月17日下午，当地民众在西安咸阳国际机场以热情的腰鼓、欢快的秧歌等民间艺术表演欢迎中亚国家贵宾到来。新华社记者邢广利 摄
以陕北腰鼓迎接贵宾很有讲究
每逢节日、喜事或者欢庆丰收、宾客盈门时
当地的人们都会换上盛装表演助兴
用这种从黄土高原的雄浑中脱胎的文艺形式
表达奋发向上的精神品质
和追求美好生活的强烈愿望
2018年5月25日，演员在景区内表演安塞腰鼓。新华社记者邵瑞 摄
陕北腰鼓两端略细、中间稍粗、两面蒙皮
鼓槌末端绑有红绸带
演出时表演者少则十几人、多则成百上千人
他们将鼓悬系在腰间
踩着欢快的步点、吼出高亢的嗓音
双手各执鼓槌挥臂击鼓
让红色绸带如游龙般飞舞
展现出极富感染力的磅礴气势
2013年2月22日，安塞腰鼓手在进行山地腰鼓表演。新华社记者刘潇 摄
腰鼓表演时讲究“六劲”
摇头晃脑有股能劲、挥槌有股狠劲
踢腿有股蛮劲、转身有股猛劲
跳跃有股“虎劲”、全身使出一股“牛劲”
目的是要让观众看着带劲、听着鼓劲
2022年4月26日，在延安市延安中学枣园校区，学生练习打腰鼓。新华社发（祁家一 摄）
据考证
陕北腰鼓已有两千多年历史
随着时间的推移不断传承与发扬
如今
陕北腰鼓不仅频频亮相影视剧
在亚运会、世博会等大型活动的文艺演出中“助威”“助阵”
更是走出了国门
在五大洲的剧场、广场演出
将黄土地上的新貌用艺术化形式展现在世人面前
“鼓”与“舞”的结合
是一场欢快热烈的“双向奔赴”
展现着昂扬向上的精神力量
跳出了陕西人的粗犷豪爽
彰显了中国人的热情好客
记者：郑昕、蔡馨逸
编辑：郭宝江
新华社国内部、新华社陕西分社联合出品
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