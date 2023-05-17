5月17日下午起

参加中国—中亚峰会的中亚五国元首陆续抵达西安

在西安咸阳国际机场

热情的腰鼓打了起来、欢快的秧歌扭了起来

当地民众以质朴热烈的民间艺术表演

欢迎来自中亚国家的贵宾

5月17日下午，当地民众在西安咸阳国际机场以热情的腰鼓、欢快的秧歌等民间艺术表演欢迎中亚国家贵宾到来。新华社记者邢广利 摄

在腰鼓表演的队列中

50名来自陕西北部榆林市的民间艺人和群众文化工作者

随着鼓点欢快地舞动

鼓槌上飘带上下翻飞

如龙腾虎跃、粗犷豪放

5月17日下午，当地民众在西安咸阳国际机场以热情的腰鼓、欢快的秧歌等民间艺术表演欢迎中亚国家贵宾到来。新华社记者邢广利 摄

以陕北腰鼓迎接贵宾很有讲究

每逢节日、喜事或者欢庆丰收、宾客盈门时

当地的人们都会换上盛装表演助兴

用这种从黄土高原的雄浑中脱胎的文艺形式

表达奋发向上的精神品质

和追求美好生活的强烈愿望

2018年5月25日，演员在景区内表演安塞腰鼓。新华社记者邵瑞 摄

陕北腰鼓两端略细、中间稍粗、两面蒙皮

鼓槌末端绑有红绸带

演出时表演者少则十几人、多则成百上千人

他们将鼓悬系在腰间

踩着欢快的步点、吼出高亢的嗓音

双手各执鼓槌挥臂击鼓

让红色绸带如游龙般飞舞

展现出极富感染力的磅礴气势

2013年2月22日，安塞腰鼓手在进行山地腰鼓表演。新华社记者刘潇 摄

腰鼓表演时讲究“六劲”

摇头晃脑有股能劲、挥槌有股狠劲

踢腿有股蛮劲、转身有股猛劲

跳跃有股“虎劲”、全身使出一股“牛劲”

目的是要让观众看着带劲、听着鼓劲

2022年4月26日，在延安市延安中学枣园校区，学生练习打腰鼓。新华社发（祁家一 摄）

据考证

陕北腰鼓已有两千多年历史

随着时间的推移不断传承与发扬

如今

陕北腰鼓不仅频频亮相影视剧

在亚运会、世博会等大型活动的文艺演出中“助威”“助阵”

更是走出了国门

在五大洲的剧场、广场演出

将黄土地上的新貌用艺术化形式展现在世人面前

“鼓”与“舞”的结合

是一场欢快热烈的“双向奔赴”

展现着昂扬向上的精神力量

跳出了陕西人的粗犷豪爽

彰显了中国人的热情好客

记者：郑昕、蔡馨逸

编辑：郭宝江

新华社国内部、新华社陕西分社联合出品

(责编：岳弘彬、赵欣悦)