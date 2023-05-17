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云居寺石经博物馆：让世界感受博大精深的中国传统文化

2023年05月17日17:24 | 来源：人民网-国际频道
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云居寺。人民网 刘动摄

人民网北京5月17日电 （张丽娅、鲁扬、刘动、向施臻、李世奇）绵延1039年，历经六朝更迭，数代先人面对荒山，背靠茫野，精工雕就14278块石经，镌字3500多万，堪称人间奇迹——这是我国现存规模最大的石经“房山云居寺石刻佛教大藏经”（简称房山石经）。在5月18日国际博物馆日来临之际，人民网记者走进云居寺石经博物馆，领略千载传承的石经文化，感受“北方巨刹”的独特魅力。

云居寺位于北京西南房山区境内的白带山（又称石经山）下，环山面水，以寺周围常有云雾缭绕得名。院内绿树成荫，幽静肃穆。1400多年前，隋末高僧静琬为护正法，率众弟子在白带山刻经于石，之后因刻经需要在山下修建庙宇。“因经而寺，寺以经贵”便成为云居寺的一大特色。经过几度兴废，历代修缮，形成了如今五层院落、六进殿宇，占地约7万多平方米的宏伟寺院。除石经外，云居寺还保留着明代纸经、清代木经等真经浩卷，以及唐辽石、砖塔十多座，被誉为“北京的敦煌”。

云居寺地宫石经。人民网 刘动摄

房山石经目前分别在两地保存，10082块存放在云居寺恒温恒湿的石经地宫中，4196块存放在石经山九个藏经洞内，其中“雷音洞”是最先开凿，也是目前唯一开放的藏经洞。

石经是中华民族的文化瑰宝，也是极其珍贵的世界文化遗产。北京房山云居寺文物管理处党支部副书记、副主任李曙平介绍说，“房山石经在佛教、文物、文学、书法、历史、地理等方面，都有着十分重要的研究价值。石经中凝聚着1000多年来的智慧和坚韧不拔、锲而不舍、一丝不苟、默默奉献的精神，我们有必要让世人去了解石经文化、感悟石经精神。”

2013年起，云居寺石经博物馆策划推出“中华文化奇迹——北京房山云居寺历史文化展”在全国各地展出，展览还走出国门，与德国、缅甸等地观众见面。李曙平告诉记者，目前，博物馆正在筹备前往意大利开展文化交流活动，让意大利的观众和文化爱好者感受到中国传统文化的博大精深。

人民网意大利籍记者采访云居寺文物管理处党支部副书记、副主任李曙平（右一）。人民网 鲁扬摄

据了解，即将在意大利米兰进行的展览将以云居寺千年刻经史为主线，以拓片、图文、场景和摄影作品等多种形式，全面展示云居寺丰厚的历史文化遗产和绵延千载的石经文化。此外，展览还将设置互动区，观众戴上VR眼镜即可“穿越”到云居寺，通过龙藏木经板印刷活动，亲身体验中国历史悠久的传统印刷工艺。

李曙平表示，希望通过展览唤醒更多人对文物的热爱，增强文物保护意识，也希望通过一件件文物，让世界感受博大精深的中国传统文化。 

(责编：崔译戈、张悦)

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