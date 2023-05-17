中国—中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。这是建交31年来六国元首首次以实体形式举办峰会，将擘画中国—中亚关系新蓝图，开启双方合作新时代。中国和中亚五国各界人士热切期盼峰会召开，期待中国与中亚五国深化务实合作，造福各方人民。

人民网记者 徐祥丽摄

哈萨克斯坦KAZ-IR AGRO公司副总经理玛丽娜·法基索娃：我期待哈萨克斯坦能够与中国签署更多的互利文件。

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哈萨克斯坦Vostok Ecoline葵花籽油公司副经理米哈伊尔·丘瓦绍夫：我期待总统访华能够加快中国和哈萨克斯坦商贸合作的步伐。

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青岛上合之珠哈萨克斯坦国家馆负责人胜利（BOTAKOZ YELSHIBEK）：我希望中国—中亚峰会能让中国和中亚国家在贸易、旅游、投资、农业等方面找到更多可以对接合作的机会。

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西安阿苏贸易有限公司经理小龙（IYAS）：西安是如此漂亮的一个城市，希望西安会继续快速发展。期待中国和哈萨克斯坦会一起克服所有的挑战，加强友谊关系。

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西安禾韵生物科技有限公司经理袁亚鸽：希望借助着峰会的东风，我们可以和中亚国家企业家面对面地沟通交流，对接合作机会。

受访者供图

西安广泰国际货运代理有限公司总经理张俊峰：西安是古丝绸之路的起点，中国—中亚峰会的召开将给西安注入巨大的发展活力，希望本地企业能够通过峰会走向更多的“一带一路”国家。

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西北工业大学吉尔吉斯斯坦留学生阿雅娜：我希望中国—中亚峰会可以令中国和中亚关系更进一步，为六个国家的经济发展、共同繁荣创造良好的环境。

(责编：崔越、常红)