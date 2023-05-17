人民网万象5月17日电 （记者孙广勇）5月15日，中国中小企业协会副会长兼中外企业家分会（原中外企业家联盟，以下简称“联盟”）会长、润发投资集团董事局主席、香港东方燃气集团董事长滕和显带领考察团拜访老挝总理府，受到老挝总理宋赛·西潘敦的亲切接见，双方就有投资意向的项目进行了深入沟通。

宋赛·西潘敦谈到，中老友谊源远流长，两国一直保持着良好的经济合作关系。他特别介绍了老挝在农业、能矿、天然气、文旅、地产等领域的发展优势，欢迎滕主席带领更多的联盟企业家来老挝考察。他相信中国企业的加入，将会为老挝的经济发展注入新的活力。

滕和显向老挝总理宋赛·西潘敦介绍了联盟的发展及业务分布情况，并就此次老挝考察活动成果和企业投资意向做了汇报。他表示，愿意发挥中外企业家联盟的优势，做好中老两国政企间的桥梁纽带，为促进老挝经济发展做出积极贡献，为加强双方合作创造更多机会。

中外企业家联盟副主席、阳光春天农业开发集团（寿光）有限公司董事长韩鹏介绍了关于农业领域的投资计划。宋赛·西潘敦对该计划表示赞赏，并鼓励联盟企业家在老挝开展更多的农业合作项目。他愿意为企业提供良好的投资环境，给予企业更多的支持。

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