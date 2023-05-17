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漫评美国“泄密门”之二：“信任？没了”

陈籽
2023年05月17日09:32 | 来源：人民网-国际频道
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漫画作者：马宏亮（人民网版权图片，未经授权请勿转载。）

近期，美国发生五角大楼情报泄密案并且仍在发酵。涉嫌泄密人员杰克·特谢拉于4月14日首次出庭，听取联邦政府依据《反间谍法》对其宣布两项刑事指控，即“保存并传输国家防务信息”及“故意保存机密文件”。

嫌疑人杰克·特谢拉今年21岁。《华盛顿邮报》称，特谢拉“对美国政府抱有负面的看法”。他将美国政府，尤其是执法部门和情报机构描绘成一股“邪恶的力量”，并向自己在网上的伙伴们表示，政府向公众隐瞒了可怕的真相。

事实上，美国青年人对于政府的信任正逐渐崩塌。根据美国咨询公司“晨间咨询”此前公布的一项民调，美国Z世代（年龄在18至25岁的青年人）是国家自豪感最低的一代，他们中只有16%的人对生活在美国感到自豪。民调显示，美国Z世代也是最不信任政府机构的一代人。Z世代中不到三分之一的人信任选举程序。美国政府得到青年人的“差评”，背后是其国内乱象不断：政党相互厮杀、贫富差距扩大、通货膨胀肆虐、种族歧视根深蒂固……无力解决这些问题的政府，又谈何获取青年人的信任呢？

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(责编：崔越、常红)

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