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【中国有约】探访世界第一大港|宁波舟山港：深度融入“一带一路”建设

2023年05月17日09:05 | 来源：人民网-国际频道
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宁波舟山港。人民网 钟文兴摄
宁波舟山港。人民网 钟文兴摄

人民网宁波5月16日电 （钟文兴）宁波舟山港处于中国大陆海岸线中部、“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的交汇点，连接着190多个国家和地区600多个港口。

2022年，宁波舟山港完成年货物吞吐量超12.5亿吨，连续14年位居全球第一；完成集装箱吞吐量3335万标准箱，稳居全球港口第三位。宁波舟山港是全球首个年货物吞吐量突破10亿的大港，也是世界集装箱运输发展最快的港口。

5月16日，“2023中国有约”中外媒体记者团在宁波舟山港看到集装箱船频繁进出，一片兴旺繁忙景象。随团参访的日本共同社记者福田公则在采访中提到今年是“一带一路”倡议提出十周年，他对宁波舟山港如何在“一带一路”建设中发挥作用很关注。

宁波舟山港集团相关负责人表示，宁波舟山港充分主动参与“一带一路”建设，发挥“区位、深水、开放”等优势，推动海陆双向持续发力，积极打造“一带一路”最佳结合点推。海向方面，舟山港持续加大与全球航运巨头合作，加大“一带一路”沿线国家和地区的航线航班开发力度。据悉，宁波舟山港航线总数300条，其中“一带一路”航线达120条。陆向方面，舟山港全力推进“宁波舟山港—浙赣湘（渝川）”集装箱海铁公多式联运示范工程。同时，宁波舟山港大力发展海铁联运国际中转运输，金东平台中欧班列已辐射覆盖俄罗斯、法国、匈牙利以及中亚、东南亚等50多个国家、160多个城市，截至今年4月底，已累计开行中欧班列超2000列。

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(责编：艾雯、常红)

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