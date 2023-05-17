人民网北京5月16日电 （褚梦琦）“我从来没见过这么棒的地方！这里有学习大地测量专业所需的所有仪器，并且全都符合最新标准。”塔吉克斯坦技术大学学生博佐尔佐达向人民网记者回忆起自己首次上鲁班工坊实操培训课的场景，“工坊的老师让我们利用全站仪拍摄并测距，我觉得自己肯定做不到，因为我从来没用过这样的设备。但是老师坚持让我和同学们试试，最后我成功了！因为相配套的使用手册非常容易理解。”

塔吉克斯坦鲁班工坊是中亚地区首家鲁班工坊，2022年3月，天津城市建设管理职业技术学院与塔吉克斯坦技术大学开始合作建设塔吉克斯坦鲁班工坊，同年11月工坊投入使用。工坊位于首都杜尚别的塔吉克斯坦技术大学内，建筑面积1138平方米，设有绿色能源实训中心和智能测绘实训中心教学区。目前工坊共有师生300余人。

考虑到塔方的社会需求，双方商议决定将热能应用技术和工程测量技术作为合作共建专业。塔吉克斯坦技术大学副校长沙赫里约尔介绍说，一方面，塔吉克斯坦93%以上的领土是山区，有着丰富的矿产和能源资源；另一方面，塔吉克斯坦年均有280—330个晴天，太阳能发电潜在资源量估计约为250亿千瓦时/年，利用现有的太阳能可以满足10-20%的能源需求。“这就是为什么我们需要培养地质和热能领域的人才。”沙赫里约尔说。

为此中塔两国教师专门编写了适合当地学生的中俄双语版教材。这本双语教材有一个特别之处——很多段落旁边配有二维码。当学生读不懂教材时，可以通过手机扫描二维码找到相应的视频讲解，从而改善学生的学习体验。

这家鲁班工坊填补了中塔两国职业技术教育合作的空白。“鲁班工坊的入驻是让我们特别自豪的事情，这将使我们的科学潜力达到一个全新的高度。”沙赫里约尔表示，“得益于工坊的建设和来自天津的专家的培训，塔吉克斯坦技术大学的师生可以接触并掌握大量在中亚地区还未得到推广的现代化设备，这改善了我们大学的教育质量，并帮助我们培养能够适应劳动力市场要求的人才。”

以中国古代工匠鲁班命名的鲁班工坊，同时也弘扬了中国的工匠精神，成为中国职业教育走向世界的“国家名片”。鲁班工坊运营后，塔吉克斯坦技术大学相关专业的招生数量显著上升。塔吉克斯坦技术大学还计划为道路建设、大地测量和工业及能源等领域的外部公司提供进修课程。“我可以肯定地说，通过合作，塔吉克斯坦鲁班工坊将成为科技、经济等领域人才再培训的标杆。”

与此同时，鲁班工坊的师生们也将以技术为媒，成为跨文化交流的民间使者。“这次合作是塔中两国友好关系的范例。”沙赫里约尔介绍，塔吉克斯坦技术大学和天津城市建设管理职业技术学院还规划了长期合作机制：成立“鲁班工坊”联合管理委员会，负责规划和实施职业教育项目；建立教师互访机制，定期组织双方教师培训和研究以及互访，为师生之间的技能交流和人文互动搭建平台。

(责编：艾雯、常红)