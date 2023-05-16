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中国援柬中医抗疫医疗队获颁柬埔寨王国骑士勋章

2023年05月16日14:13 | 来源：人民网-国际频道
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柬埔寨卫生部为中国援柬中医抗疫医疗队举办的欢送暨授勋仪式现场。中国驻柬使馆供图
柬埔寨卫生部为中国援柬中医抗疫医疗队举办的欢送暨授勋仪式现场。中国驻柬使馆供图

人民网曼谷5月15日电 （记者赵益普）柬埔寨卫生部15日为中国援柬中医抗疫医疗队举办欢送暨授勋仪式，柬埔寨卫生大臣曼本亨向17名医疗队队员颁发了柬埔寨王国骑士勋章。该医疗队于2022年3月先后抵达柬埔寨，是中国首批援柬中医抗疫医疗队，也是中国政府派出的首支国家级中医援外医疗队。

曼本亨在仪式上表示，中国政府和中国人民一直以来都十分支持柬埔寨发展，尤其是新冠疫情期间，中方及时向柬方提供了疫苗、医疗设备、防护用品等，并派出医疗队，为柬埔寨提供了全方位抗疫援助。来到柬埔寨后，医疗队累计门诊量超过1.6万人次，用高水平的医疗技术赢得柬埔寨社会各界普遍赞誉。

中国驻柬埔寨大使王文天表示，中国援柬中医抗疫医疗队在14个月的工作时间里，充分发扬“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神，一心一意为柬埔寨人民、当地华侨华人消除病痛，各项工作都取得了积极成效。未来，相信中柬双方医务工作者将同心同德，继续努力构建高质量、高水平、高标准的新时代中柬卫生健康共同体。

中国驻柬埔寨大使馆经济商务参赞邬国权、柬埔寨卫生部国务秘书尤宋帕、奥婉丁等参加仪式。

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(责编：艾雯、常红)

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