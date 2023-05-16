人民网曼谷5月15日电 （记者赵益普）柬埔寨卫生部15日为中国援柬中医抗疫医疗队举办欢送暨授勋仪式，柬埔寨卫生大臣曼本亨向17名医疗队队员颁发了柬埔寨王国骑士勋章。该医疗队于2022年3月先后抵达柬埔寨，是中国首批援柬中医抗疫医疗队，也是中国政府派出的首支国家级中医援外医疗队。

曼本亨在仪式上表示，中国政府和中国人民一直以来都十分支持柬埔寨发展，尤其是新冠疫情期间，中方及时向柬方提供了疫苗、医疗设备、防护用品等，并派出医疗队，为柬埔寨提供了全方位抗疫援助。来到柬埔寨后，医疗队累计门诊量超过1.6万人次，用高水平的医疗技术赢得柬埔寨社会各界普遍赞誉。

中国驻柬埔寨大使王文天表示，中国援柬中医抗疫医疗队在14个月的工作时间里，充分发扬“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神，一心一意为柬埔寨人民、当地华侨华人消除病痛，各项工作都取得了积极成效。未来，相信中柬双方医务工作者将同心同德，继续努力构建高质量、高水平、高标准的新时代中柬卫生健康共同体。

中国驻柬埔寨大使馆经济商务参赞邬国权、柬埔寨卫生部国务秘书尤宋帕、奥婉丁等参加仪式。

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