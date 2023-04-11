人民网北京4月11日电 （记者刘慧）第九届“看中国·金目奖”颁奖典礼10日在北京师范大学京师学堂举行，2023“看中国·外国青年影像计划·重庆行”启动仪式在重庆西南大学同步举办。

北京师范大学党委副书记孙红培发表致辞。北京师范大学提供图片

北京师范大学党委副书记孙红培表示，“看中国”项目设立“金目奖”，以独特的文化发现视角、出色的艺术表达方式和良好的中外合作精神为三大指导标准，奖励了一批批优秀外国青年影像作品。这些优秀作品在国内外广泛传播，使得“看中国”项目成为一道亮丽的中外文化交流“彩虹桥”。

孙红培提出了对于“看中国”项目未来的期待，希望中外青年今后能继续保持联系和沟通，做文化交流传播的青年使者，把中国文化带到世界各个角落，同时把世界各国的优秀文化介绍到中国，增进中国人民和世界人民间的彼此了解，促进中国与各国间友好关系的发展。

北京师范大学资深教授黄会林发表致辞。北京师范大学提供图片

北京师范大学资深教授、“看中国”项目创始人、会林文化基金创始人、中国文化国际传播研究院院长黄会林介绍了“看中国·外国青年影像计划”的具体情况。她表示，“看中国”项目创办于2011年，至今已走过十二个年头。截至2022年，来自五大洲101个国家78所海外高校的895名外国青年共完成854部纪录短片，斩获157余项国际性奖项，在5大洲28国展映，出版系列书籍13种，被300多家中外主流媒体广泛关注和持续报道。

苏丹驻华大使奥马尔·萨迪格为获奖作品导演霍山颁奖。北京师范大学提供图片

本届“金目奖”从2022年度“看中国”项目产生的100余部影片中进行评选，通过10位海内外专家评审，产生一等奖影片1部，二等奖3部，三等奖6部，“最佳文化发现奖”、“最佳艺术表达奖”各1部，特别奖2部，并设有“最佳组织奖”。

2023“看中国·外国青年影像计划·重庆行”启动仪式（北京师范大学提供图片）

2023“看中国·外国青年影像计划·重庆行”启动仪式同日在重庆西南大学举行。4月12日至17日，来自美国、加拿大、英国、德国、牙买加5个国家的8名外国青年将深入重庆，以“民居·民歌·民风”为主题进行影像创作，用影像展示多彩重庆和美丽中国。

获奖名单如下：

一等奖：

《冬奥小号手》The Winter Olympic trumpeter（导演：Ovie Antonio Obebe；国籍：尼日利亚；组织院校：北京师范大学）

二等奖（排名不分先后）：

《稻之旅》A Journey to Rice（导演：Mamelang；国籍：博茨瓦纳；组织院校：暨南大学）

《福荫》The Dprotector（导演：AGU ERNEST CHIBUZO；国籍：尼日利亚；组织院校：西南大学）

《寻·峡》Quest for the Gorge（导演：El?bieta Woleńska；国籍：波兰；组织院校：肇庆学院）

三等奖（排名不分先后）：

《稻路》Bound by Rice（导演：Nikola Berzenji；国籍：加拿大；组织院校：肇庆学院）

《写给爷爷的一首诗》A Poem to Grandpa（导演：LILY PAN；国籍：缅甸；组织院校：北京师范大学）

《阳光落在种子上》The Story of Rice（导演：Anna Van；国籍：俄罗斯；组织院校：辽宁大学）

《流动的武汉》Wuhan on the Move（导演：SEDEM AKORKOR DEIH；国籍：加纳；组织院校：华中师范大学）

《贝贝相传》Only the Shells Know（导演：MOHOMED SALAH MOHOMED TAHA；国籍：苏丹；组织院校：中国海洋大学）

《一粒米的回家路》The Way Home Of A Grain Rice（导演：Pogoriliak Iuliia；国籍：俄罗斯；组织院校：浙江传媒学院）

最佳文化发现奖：

《口弦之音》The Sound of Kouxian（导演：ANIL RAJ SHILPAKAR；国籍：尼泊尔；组织院校：四川师范大学）

最佳艺术表达奖：

《稻之旅》A Journey to Rice（导演：Mamelang；国籍：博茨瓦纳；组织院校：暨南大学）

特别奖：

《大米之歌》Song of Rice（导演：小川夏果；国籍：日本）

《杂交水稻》The Hybrid Rice in Madagascar（HARIANAMPY laninana Minosoa / ANDRIAMIHANTA Andrianiaina Philibert / RATOVONERA Elmar Hamel；国籍：马达加斯加）

(责编：贾文婷、杨牧)