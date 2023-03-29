深圳市对外文化交流协会会长张玲致辞。人民网记者 刘玲玲摄

人民网巴黎3月29日电 （记者刘玲玲）当地时间28日下午，中国（深圳）——法国（巴黎）第十九届文博会暨深圳设计周招商推介会在法国巴黎中国文化中心举行。活动旨在推介深圳文化产业，开展第十九届文博会和深圳设计周招商活动，加强深圳与巴黎乃至中国与法国在文化产业、时尚设计、文化会展等领域深入交流合作，共同促进文化经贸投资，实现互利互赢、共同发展。

中国驻法国大使馆文化处公使衔参赞严振全、巴黎中国文化中心主任刘红革出席会议，巴黎中国文化中心主任佘明远、法国工业设计协会主席安妮·玛丽·萨赫格耶参会并致辞。法兰西艺术工会、法国国家图书馆、蓬皮杜中心、罗丹博物馆等法国文化艺术机构代表百余人参加推介会。

深圳市对外文化交流协会会长张玲在致辞中表示，中法建交已走过59载历程，在中法交往历史上，文化艺术的交流与合作，是两国关系的重要组成部分，也为增进两国人民友谊发挥了重要作用。在深圳获得联合国教科文组织创意城市网络授予“设计之都”称号15周年之际，深圳愿同法国文化和创意领域的朋友们共同努力，推动深圳与巴黎文化产业和创意设计合作与发展迈上新台阶。

安妮·玛丽·萨赫格耶表示，法中两国都是拥有悠久历史和无限创意的大国，在文化及设计等领域的合作大有可为。她希望未来巴黎和深圳能以此为契机，加强双方文化产业领域的交流与合作，共同为国际文化创业设计发展和保护贡献力量。

佘明远指出，通过深圳文博会和深圳设计周等平台的文化交流合作，打造中法文化交流合作的桥梁，将增进中国与法国国家以及文化机构、民众之间的相互理解和信任，让越来越多的法国友人爱上中国文化，为中法文化和旅游等各领域交流合作注入不断前行的蓬勃动力。

会上，深圳市文化广电旅游体育局副局长丁中元对深圳文化产业和“设计之都”15周年发展成果，以及深圳未来发展前景和投资营商环境进行宣传推介。文博会公司副董事长、总经理叶建强对文博会进行全面宣传推介，并邀请法国文化艺术机构及现场企业代表共同参加第十九届文博会线下及云上的展示、交易、论坛等活动。国际设计理事会主席、深圳市文化创意与设计联合会常务副秘书长徐挺介绍了深圳设计周、深圳环球设计大奖及深圳创意设计新锐奖的有关情况。

推介会现场，文博会公司与中法品牌美学中心、法国互展国际等多家文化企业、机构达成意向合作并签署战略合作协议，展望借助深圳文博会平台，发挥各自优势，开展广泛合作，实现资源共享，协同发展。

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