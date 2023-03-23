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外媒：中国已提出关于乌克兰危机的和平方案，与美国成鲜明对比

2023年03月23日09:12 | 来源：中国网
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　　中国网3月22日讯（记者 李智）阳春三月，莫斯科天朗气清。国家主席习近平乘车抵达克里姆林宫，同俄罗斯总统普京举行会谈。三天时间里，两国元首的这场2023春季会晤占据了包括美国《纽约时报》、英国路透社、美国《华尔街日报》、俄新社、新加坡《联合早报》以及印度《快报》等全球媒体的重要版面。

　　真挚友好、富有成果的会谈

　　新加坡《联合早报》报道指出，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京于3月21日举行正式会谈。习近平主席与普京总统共同签署并发表中俄《关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，其中提到俄方“积极评价中方在乌克兰问题上的客观公正立场”，中国对于俄罗斯重申致力于尽快重启和谈，表示赞赏。

　　综合塔斯社、路透社、法新社消息，习近平主席与普京总统进行了小范围会谈，接着举行扩大范围会谈。普京在扩大会谈前说，俄罗斯准备积极支持中国企业在俄罗斯的发展。他也与习近平主席讨论了拟议中的西伯利亚力量二号管道，计划将天然气输送往中国。

　　不断发展的中俄经贸关系

　　经济话题无疑是大国元首之间会谈的关键点。据路透社消息，中俄元首在会谈中沟通了有关加强经贸合作的内容。俄新社称，俄中关系达到历史最高水平。

　　美国《纽约时报》也刊文指出，中俄两国的经济关系近年来一直走强，去年贸易总额不断增长。对俄罗斯来说，中国已逐渐成为投资和贸易的生命线。《纽约时报》称，中国方面将继续与俄罗斯进行正常的贸易往来，莫斯科和北京在经济上反对美国或欧洲的任何不合理的惩罚措施。

　　BBC（英国广播公司）认为，为反击西方制裁并提振俄罗斯经济，俄罗斯一直在促进与中国的贸易，主要是在能源领域。

　　中国已提出和平方案，与美国形成鲜明对比

　　乌克兰危机相关议题也是会晤的重中之重。《纽约时报》指出，中俄元首会晤受到西方的广泛关注，希望可以借此了解中国在乌克兰危机中能发挥多大的调解作用。BBC认为，中国刚刚促成了沙特和伊朗达成恢复外交关系的协议，或也将在其他国际事务中发挥更大作用。

　　今年2月，中国提出了解决乌克兰问题的“十二点和平计划”。BBC也援引专家观点称，“十二点和平计划”是要向国际舞台说明，中国已提出和平方案，从而与美国尚未提出和平计划形成鲜明对比。

　　法新社报道指出，法国外交部认为中国能在乌克兰危机中扮演“有用的角色”。据法国外交部近日发布的公告，虽然“目前阶段”似乎还很难结束冲突，但中国能扮演“有用的角色”，“说服俄罗斯接受和平谈判，遵守联合国宪章”。德国《明镜》周刊也援引俄媒报道称，在动荡且变化的世界中，中国将继续与俄罗斯展开合作，维护以联合国为核心的国际体系。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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