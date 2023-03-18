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读懂中国之治的“密码”

2023年03月18日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国全国两会是全过程人民民主的生动实践。全国人大代表、全国政协委员有广泛的代表性，能够真实体现人民的意志、利益和愿望，让“民之所盼”直通“施政所向”，让“国之大者”与民生“小事”紧密相连。正如欧洲《现代外交》网站文章所指出的，“选举民主与协商民主相辅相成，人大代表和政协委员畅所欲言，并代表全国人民在关系国计民生的事务上行使民主权利”。这些充分表明，中国全过程人民民主是最广泛、最真实、最管用的民主。

　　中国的民主，真正把发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享落到实处，充分调动起人民的主观能动性，这是中国之治的“密码”，是中国民主的力量。十四届全国人大一次会议表决通过关于修改立法法的决定，增加“立法应当坚持和发展全过程人民民主”的规定，确保立法活动和立法各个环节都能听到来自人民的声音、都能了解来自基层的情况，积极回应人民群众新要求新期待。古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多表示，此举体现出中国将全过程人民民主制度化、规范化、法律化，明确将人民利益置于国家立法工作的中心位置，确保立法工作各个环节都能听到人民的声音，从而在立法过程中回应人民的诉求。

　　民主的发展与国家治理的现代化相伴相生，相互作用，相互促进。绝无国家治理“失灵”“低效”，国内问题成堆，民主却是“世界样板”的荒谬现象。中国的现代化，没有走西方老路，而是创造了中国式现代化道路；没有照搬照抄西方民主模式，而是创造了中国式民主。中国如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，让世界看到了中国式现代化走得通、行得稳，中国式民主行之有效。有数据显示，近年来，中国人民对中国政府的满意度每年都保持在90%以上，这是中国民主具有强大生命力最真实的反映。国际人士指出：“中国民主实践解决实际的民生问题，为人民提供发展机会，人民不断为经济社会发展作出积极贡献，这正是民主本质的体现。”

　　民主是多样的，实现民主的道路并非只有一条。中国基于本国国情发展全过程人民民主，既有着鲜明的中国特色，也体现了全人类对民主的共同追求；既推动了中国的发展与中华民族的复兴，也丰富了人类政治文明形态。从全球视野来看，占世界人口近1/5的14亿多中国人民真正实现当家作主，享有广泛权利和自由，提振了发展中国家发展民主的信心，为人类民主事业发展探索了新的路径。越来越多国际人士认为，中国的全过程人民民主为其他国家，尤其是广大发展中国家提供了有益借鉴。

　　民主是全人类的共同价值，是中国共产党和中国人民始终不渝坚持的重要理念。中国将坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，不断发展全过程人民民主，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴汇聚磅礴力量，为人类政治文明进步贡献中国智慧。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月18日 02 版）
(责编：卫嘉、袁勃)

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