新华社北京3月22日电（记者董雪）外交部发言人汪文斌22日表示，“北溪”天然气管线爆炸事件影响重大，俄罗斯提出的决议草案，核心是推动由联合国开展国际调查，中方赞同这一思路，联合国主持开展国际调查有助于同现有国别调查形成合力，更快查明真相。

当日例行记者会上，有记者问：据知情人士透露，日前俄罗斯就其提出的“北溪”管道问题安理会决议草案启动静默程序，但是美国等安理会西方成员打破了静默，对组建国际独立调查委员会提出异议。请问中方对此有何评论？

汪文斌表示，“北溪”天然气管线爆炸事件影响重大，国际社会大多数成员都呼吁尽快查明事实真相。俄罗斯提出的决议草案，核心是推动由联合国开展国际调查，中方赞同这一思路，支持俄方草案。联合国作为最具权威性和代表性的国际机构，主持开展国际调查有助于同现有国别调查形成合力，更快查明真相。

汪文斌说，中方支持安理会就有关问题进行讨论，并建设性参与决议草案磋商，安理会部分发展中成员也提出了合理意见和建议。

“中方注意到一些安理会西方成员的态度，希望他们本着对真相负责的精神，真正摒弃地缘政治私利，切实履行安理会成员义务和责任，建设性参与草案磋商，为安理会尽快就有关决议达成一致作出积极努力。”汪文斌说。

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