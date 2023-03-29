第三届“龚古尔文学奖中国评选”新闻发布会在法国驻华大使馆举办。人民网 谢莹摄

人民网北京3月29日电 （谢莹、孙鸿宇）3月28日，第三届“龚古尔文学奖中国评选”新闻发布会在法国驻华大使馆举办。法国驻华大使白玉堂出席并宣布获奖作家。龚古尔奖中国评选顾问杜青钢教授以及两位学生评委代表参与发布会并点评获奖作品。

龚古尔文学奖是法国久负盛名的文学大奖，设立至今已120年。法国最重要的作家如马赛尔·普鲁斯特，安德烈·马尔罗，西蒙·德·波伏娃和玛格丽特·杜拉斯等人都曾获得该文学奖。

海外评选是龚古尔文学奖在世界上影响力的延伸。中国是龚古尔文学奖海外评选的第12个参与国，同时也是亚洲首个举办龚古尔奖本国之选的国家。自2018年起，法国驻华大使馆发起“龚古尔文学奖中国评选”项目。

龚古尔文学奖海外版评委会由就读于国内各高校法语专业的研究生二年级学生和博士生组成。今年，中国十所高校参与了第三届“龚古尔文学奖中国评选”的过程。经历数月的阅读和两轮评选会议后，凭借作品《活得太快》（Flammarion 出版社），布里吉特·吉罗摘得第三届龚古尔奖中国评选桂冠。

谈及今年的获奖作者布里吉特女士，白玉堂回复人民网道：“尽管我没有读完她的所有作品，但阅读过的都很喜欢。《活得太快》这本书激发人去阅读她写的全部作品。”

“龚古尔文学奖中国评选”是一个全国性的活动，旨在让越来越多的高校参与进来，成为中国高校届法语语言与文学教育的重磅活动。白玉堂大使对参与龚古尔文学奖中国评选的同学致敬并表示感谢，他认为本次入围的四本书籍和其他入选龚古尔奖的书籍都值得中国高校的法语学生们去阅读。

法国驻华大使白玉堂本月13日正式开始履职。2005年，他首次来华工作，担任法国驻华大使馆政务参赞。以中国驻华大使全新的身份，白玉堂表示，能够承担起为法中关系服务的使命，深感荣幸。就他个人而言，法中关系和中国本身是两个非常重要的因素。因此，他认为有机会能将个人热情和职业热情结合是其一生中最美好的事情。

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