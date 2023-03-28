人民网记者 沈小晓

“我们为村民们准备了宣传册，向他们介绍一些环保和安全知识，包括如何预防和处理硫化氢、保护油田地下管线、预防触电、保护农田等。”阿比德说。上午9点，伊拉克小伙阿比德和侯赛因一起来到伊拉克库特市阿拉尔镇附近的村庄，开展环保和安全知识宣传活动。作为艾哈代布油田项目的绿色行动队成员，他们肩负着宣传绿色环保理念、协调社区关系、保障安全生产的职责，承担着艾哈代布油区绿色可持续发展的工作使命。

伊拉克艾哈代布油田项目，位于巴格达东南180公里的瓦西特省库特市，是伊拉克战后中国企业参与的第一个对外石油合作项目。1997年，中国石油天然气集团公司（简称“中国石油”）同中国兵器工业集团公司、伊拉克石油销售公司联手组建绿洲石油有限责任公司，负责艾哈代布油田的建设与开发。该项目是中国石油中东地区建设的首个项目。受多种因素影响，项目在搁浅12年后，于2008年11月重新启动。

从2009年启动至今，项目团队采用世界领先的废泥浆无害化处理专利技术来处理油田钻修井泥浆，成为首个国际石油公司在伊拉克建设的集油、气、水、电、液化石油气、硫磺处理与生产于一体、处理工艺最复杂、系统最全的油田项目。“项目坚持将酸性废气深度处理，生产出纯度超过99.99%的硫磺，大幅降低对环境的影响，惠及伊拉克当地140多万民众，对油区的绿色环境建设具有重要意义。”项目负责人宫长利说。

2009年至2022年底，该项目已对401口钻修井过程中产生的废液、废渣进行集中无害化处理，累计投入资金超过6000万美元，开创了伊拉克钻井史和环保史的先河。

2018年，艾哈代布油田组建了一支绿色行动队，全部由伊拉克员工组成，负责向当地群众宣传绿色环保理念和法律法规、安全生产等相关知识，收集当地民众对油区环境的意见和诉求，进一步实现环境友好型发展目标。今年2月初，有油区居民向油田外部作业协调部反映情况，村民们即将在耕地区域进行渠道清淤作业，担心会碰到地下管线，提前主动向油田寻求帮助。“我们收到反映的情况后，第一时间赶到现场，确认了地下管线的位置后，及时联系地面工程技术人员到现场指导作业，并采取了管线保护措施，协助当地村民顺利完成沟渠清淤作业，避免了破坏地下管线的现象发生。”阿比德说。

“我们在日常工作之余，还会在油区收集塑料袋、矿泉水瓶等白色垃圾，送到垃圾倾倒站进行集中处理。”据阿比德介绍，5年多来，绿色行动队累计收集白色垃圾360多车，保持油田作业区的清洁环境，得到了当地民众的好评。

在油田开发建设的同时，项目每年从油田运营经费中拨付专项资金作为社会公益项目建设资金，在医疗、交通、教育、体育、电力设施等领域开展公益项目，积极带动当地经济发展，帮助提高当地百姓的生活水平。

截止今年2月底，油田累计生产原油超6100万吨，油气全部实现正常外输，为伊拉克创造了稳定可观的经济收入，培养了一大批的当地年轻技术人才，为当地创造了5000多个直接或者间接的就业机会，从源头上帮助当地社区居民获得可持续发展机会和改善生活的动力，构建了互利共赢的发展战略。开发建设期间，项目带动多支中国工程技术及建设服务队伍走进伊拉克市场，大部分油田设备来自中国。

油田所在的瓦西特省省长穆罕默德·贾米尔表示，艾哈代布油田项目开启了瓦西特省迈向现代化工业城的新征程，城市风貌获得了很大程度的改观，道路不再坑坑洼洼、尘土飞扬，绿色发展理念更加深入人心。

伊拉克《明日报》撰文表示，在伊拉克战后重建的道路上，中国公司功不可没。“伊拉克需要中国，伊中两国必须继续加强各领域的合作，尤其是政治和经济领域。”

(责编：苏缨翔、常红)