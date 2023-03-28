中乌友谊农业技术示范中心。人民网记者 黄培昭摄

人民网坎帕拉3月28日电 （记者黄培昭）中乌友谊农业技术示范中心位于乌干达首都坎帕拉和恩德培国际机场之间，那里也是乌干达水产研究与发展中心，是中国—联合国粮农组织—乌干达（三期）南南合作项目水产示范基地。

灿烂的阳光下，中国专家正在手把手教当地工人怎样更科学地喂食池塘里的幼鱼。现场有近10个诺大的鱼池，这里的渔场排灌系统都是采用中国技术建设而成。2022年11月19日，包括张小强、陈太华等在内的9名来自四川的中国农业专家抵达乌干达，执行为期三年的农业技术合作任务。

今年1月20日，项目启动仪式在乌干达坎江锡的水产养殖研发中心成功举办。乌干达副总统杰西卡·阿卢波 ，中国驻乌干达大使张利忠，粮农组织副总干事贝斯·贝克多，联合国驻乌干达协调员苏珊·纳蒙都，联合国粮农组织驻乌干达副代表普丽雅·古贾都尔，乌干达农牧渔业部国务部长鲁瓦米拉玛·坎尼永托雷，乌干达国家农业科学研究院院长阿姆布罗斯·阿戈拉等莅会致辞。

中国政府、世界粮农组和乌干达政府已经实施的前两期南南合作项目，共计大约50名中国专家和技术员到实地帮助乌干达提高粮食安全水平，以减少饥饿与贫困。项目赢得良好政治、经济、社会效益，获得乌干达总统书面赞誉，荣获“首届全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例。借力“南南合作”平台，中国专家培训当地农业官员、技术人员及农民近10万人次，向受援国传授了农业实用技术和管理经验，培养了一大批农业发展人才，堪称“南南合作的典范”。2018年11月，中国农业农村部和世界粮农组织联合授予四川省农业农村厅南南合作特别贡献机构。

记者在采访中了解到，专家组与乌干达农牧渔业部、世界粮农组织乌干达代表处项目团队积极主动进行对接，共同制定完善年度工作计划和项目物资及服务采购计划。根据年度计划，在以卢韦罗中乌农业合作示范园为核心的综合技术集成转让基地建设中，将引进至少3个作物新品种以及1个动物新品种；向农民提供桑蚕生产方面的技术支持；开发至少2种农产品增值产品和商业化服务；建造至少1座中型沼气池并提供技术培训，以加强沼气能源的推广应用；促进农业贸易和投资。在以布塔勒贾水稻种植区和利拉小米种植区为核心的水稻和狐尾小米高产示范工程中，将建立至少2个水稻和2个狐尾小米核示范点，面积分别为200英亩和40英亩；为至少2499名小农户（4998英亩）和5名种植大户提供技术支持；开发至少2种水稻、小米产品，增加附加值。

在以姆巴拉拉为核心的畜牧改良计划中，将启动9只中国大耳山羊引进工作。支持培训乌干达西部、东部和北部334名牧民开发1336英亩的牧场；通过改善禽舍、提供禽苗和饲料以及技术培训，提高乌干达东部和北部至少334户家庭家禽产量。以中乌友谊农业技术示范中心为核心的水产养殖价值链发展中，将加强坎江锡水产养殖研发中心的技术能力，孵化生产1000多万条鱼种，生产15吨以上鱼饲料；建立34个稻鱼共生示范点；为34名养殖户提供技术支持，就地生产鱼饲料。

农业专家组组长张小强介强说，2022年是中乌建交60周年，为推动实现2030年可持续发展议程，提高粮食安全保障能力，中国政府、世界粮农组织和乌干达政府（三期）南南合作项目在此前成效基础上，设立南南合作农业技术创新中心，通过“中乌农业技术示范中心”和“中乌农业合作产业园”两大平台，在水稻、水产、畜牧三大领域开展合作，建立水稻高产示范区、水产价值链研发中心和畜牧业产业升级可持续循环系统，打造中国和世界粮农组织南南合作旗舰项目与品牌。

水产工程师陈太华说，他曾在当地渔场教渔民革胡子鲶人工繁殖技术，将鱼苗成活率从过去的36%提高到81%，同时还教会渔民使用免费天然饲料，制作配合饲料，大幅降低鱼种的生产成本。

乌干达副总统杰西卡·阿卢波强调：“感谢中国政府和粮农组织促进乌干达农业发展和商业化转型。”乌干达农牧渔业部畜牧国务部长布赖特·鲁瓦米拉马也强调指出：“南南合作计划下的技术援助项目使11000多名参与者受益，并支持我们的农业实现从自给性农业向商业化农业的战略转变”。“我相信，在中国专家的支持和粮农组织的协调下，乌农牧渔业部及其当地合作伙伴将扩大中国杂交水稻、狐尾小米、畜牧及水产产量并实现商业化发展，促进贸易和投资，为乌干达农业发展和国民经济的转型做出贡献。”

(责编：苏缨翔、常红)