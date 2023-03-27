柏林艺术大学教授海因茨·克里斯坦在开幕式上致辞。人民网记者 刘仲华摄

人民网柏林3月27日电 （记者刘仲华）“非凡阅读——中国书籍设计展”开幕式3月24日在德国柏林视觉艺术中心举行。该展览聚焦当代中国图书设计，形象生动地将200本各具特色的书籍展示给观众。来自柏林艺术大学、柏林自由大学和汉堡艺术学院等机构的近百名艺术家、设计师和观众出席了开幕式。

柏林艺术大学教授海因茨·克里斯坦在开幕式上致辞，向展览的举办表示热烈祝贺。他说，过去40年里，中国在经济和社会文化方面不断发展，中国年轻一代设计师和艺术家的个性与特点也发生了显著改变。他们能更快地了解全球设计和艺术理念，并使之与中国传统文化相融合。展览上的图书设计体现了中国艺术家们通过创新艺术表达形式，实现审美与科技的融合。

斯图加特美术学院教授尼克劳斯·特劳斯勒在致辞中表示，当代中国设计师们的设计理念与几十年前相比已发生了很大变化，他们更加追求自己的艺术特点和文化风格。展览上的中国图书设计精湛，值得细细品读。

据展览策展人、旅德华人设计师何见平介绍，这场为期近两月的展览，邀请到活跃于中国当代书籍设计领域的20多位一线平面设计师参加，其中不乏多位女性平面设计师加盟。中国当代的图书设计，跟欧洲国家相比，既有相似之处，也有独具一格的特点。纸张多样性和装订夹杂手工艺，是中国书籍设计的两大特色。因为中国出版市场巨大，阅读需求也广阔而多样。阅读文化的独特性，造就了今天中国书籍设计的繁荣。希望通过举办这个展览，推动中德两国在图书设计领域的文化交流。

柏林视觉艺术中心内，有的书籍悬挂在展厅中央，有的摆放在桌案上。观众们或驻足欣赏，或跪坐细读。《浮生六记》《屈原全集》等中国传统文化读物，通过精美的汉字编排、巧妙的书籍装订、充满中式风格的印刷吸引着参观者流连忘返。

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