人民网华盛顿3月26日电 （记者李志伟）3月25日，中国驻美国大使馆临时代办徐学渊应邀线上出席第十三届“杜克—北卡中美领袖峰会”，发表主旨演讲，并与现场观众互动交流。来自杜克大学、北卡罗来纳大学教堂山分校等多所高校师生参加。

徐学渊在演讲中从本届会议主题“逆全球化进程中的中美关系”展开，从全球化角度阐述中国如何为当今世界提供稳定性，并对中美青年学子如何应对未来挑战提出期望。

徐学渊表示，未来世界关系到每一名青年的前途命运，更取决于每一名青年的拼搏奋斗。她向与会青年学子提出三点期望：一是要承担好桥梁作用，通过留学、工作、旅游等方式增进对彼此的了解，讲述彼此真实的故事，为促进中美两国交流合作发出青年之声。二是要开拓创新并推进国际合作，善于利用新兴技术，更好地应对全球挑战，为共创人类美好未来贡献青年智慧。三是要开放包容，广交天下朋友，在相互学习的基础上发展合作，不断拓展文化交流的边界，为全球团结发展注入青春之力。

在互动交流中，徐学渊就中国外交政策、中美经贸合作、文化交流、“一带一路”倡议、数据隐私保护监管等广泛问题回答了学生提问。

“杜克—北卡中美领袖峰会”是由杜克大学、北卡罗来纳大学教堂山分校学生联合组织的年度会议，邀请各行业领军专家针对与中美关系至关重要的话题发表演讲，致力于为中美两国及世界青年提供深入了解中国、推动中美关系健康发展的平台。

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