人民网记者 沈小晓

著名汉学家、埃及出版人艾哈迈德·赛义德。受访人供图。

“全球文明倡议的提出，可以推动文明交流和对话，让人们更加了解和尊重彼此差异，减少冲突和误解，促进文明互鉴与发展。”日前，埃及汉学家、出版人艾哈迈德·赛义德在接受人民网记者采访时表示，全球文明倡议将有助于推动人类文明进步与发展，从而促进人类社会的发展。

艾哈迈德·赛义德在中国工作生活了12年，一直从事阿中文化交流工作。他切身感受到中国与阿拉伯世界在各领域、尤其是文化领域的交流非常活跃。由于在翻译、出版和阿中文化交流领域的突出贡献，2015年，他荣获第九届中华图书特殊贡献奖。

艾哈迈德·赛义德表示，文明的传承和创新对一个国家现代化发展有着非常重要的作用。“从一个国家的发展历史中，我们可以吸取经验。文明的传承与创新可以让人民对自己的国家产生深刻的认同感以增强国家凝聚力，也可以促进一个国家的现代化进程，提升国家的软实力和影响力。”

中国自古倡导天下大同，强调人与自然和谐共处等理念，中国式现代化就深深植根于中华优秀传统文化。“这些观念反映了中国自古以来便对全人类发展的关注和关心，在当代社会仍然具有重要的指导意义。”艾哈迈德·赛义德表示。

“由于信息获取的便捷及现代化所带来的沟通的便捷，不同国家之间、人民之间的交流比以往任何时候都更加频繁和紧密。但随之而来的是不同文化之间的差异和隔阂也越来越明显。”艾哈迈德·赛义德表示，全球文明倡议对于促进不同文明间的交流互鉴有着非常重要的作用。不同国家和地区的传统文化各有其特色，通过交流互鉴，可以激发各国文化的创新，从而推动全人类文化的发展和进步，并以此激发各国社会经济的发展和创新，带动社会的进步和繁荣。

“在全球化的今天，文化多样性的保护和发展尤为重要。”艾哈迈德·赛义德谈到，全球文明倡议的提出，可以让人们更加意识到文化多样性的重要性和价值，同时也可以推动各国加强文化遗产的保护和传承工作。

(责编：贾文婷、吴成良)