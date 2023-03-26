驻瑞典大使崔爱民会见中核集团访瑞代表团（中国驻瑞典大使馆供图）

人民网斯德哥尔摩3月25日电 （记者殷淼）3月25日，中国驻瑞典大使崔爱民会见中核集团曹述栋副总经理一行。中国驻瑞典大使馆科技参赞丁明勤陪同参加会见。

崔爱民表示，经过60多年的艰苦奋斗，中国建立了世界上为数不多、比较完整的核科技工业体系，取得了举世瞩目的发展成就。中瑞两国在核技术领域各有特色，可以形成优势互补。加强这一领域的合作，将进一步丰富中瑞两国务实合作内涵，有利于全人类核能技术的共同发展。希望中核集团进一步拓展中瑞两国低碳高技术能源研发及产业合作，不断推进两国在核环保产业、核医学等领域的科技创新合作，造福两国和世界各国人民。

曹述栋表示，科技创新是核工业高质量发展的战略基点。中核集团始终秉持开放共赢的合作理念，积极拓展与瑞典等国家科研院所、大学和科技企业在先进核能技术创新方面的务实合作，共同努力推进构建清洁低碳、安全高效的能源体系，充分利用双方优势实现技术互补，进一步促进核医学和医疗产业发展，为核能造福全人类做出贡献。

中核代表团访瑞期间，将与瑞典斯杜斯维克核技术公司、瑞典皇家理工学院等共同召开中瑞核能技术研讨会和反应堆技术国际论坛。

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