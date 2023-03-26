习近平主席提出真实亲诚理念10年来，中国以实实在在的行动加强同发展中国家合作，树立了帮助发展中国家共同发展的典范

“亚吉铁路在运营、维护、能力建设等方面取得显著成绩，已成为非中关系蓬勃发展的典型例证。”在不久前举行的亚吉铁路运营5周年庆典活动上，埃塞俄比亚政要如是表示。这一合作项目有力促进当地可持续发展、提高人民福祉，是中国同发展中国家团结合作取得实打实成效的体现。习近平主席提出真实亲诚理念10年来，中国以实实在在的行动加强同发展中国家合作，树立了帮助发展中国家共同发展的典范。

实，首先体现在倡导合作共赢。中国始终将自身发展置于人类发展的坐标系中，始终把自身命运与世界各国人民的命运紧密相连，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来。中国积极回应发展中国家经济社会发展的优先需求，把增进各国民生福祉作为发展合作的出发点，让更多实实在在的发展成果惠及普通民众。中国在合作中坚持开放包容、兼收并蓄。中国推动同发展中国家的合作关系取得长足发展，符合各方共同利益，符合世界发展大势。

实，更体现在积极实践合作共赢。10年来，从“十大合作计划”到“八大行动”再到“九项工程”，中非合作与时俱进，不断深化。10年来，共建“一带一路”倡议拉动近万亿美元投资规模，形成3000多个合作项目，为沿线国家创造42万个工作岗位，让将近4000万人摆脱贫困。10年来，中国提供一系列国际公共产品，有力推动发展中国家共同发展。2015年9月，在联合国成立70周年系列峰会期间，中方宣布向发展中国家提供“6个100”项目支持，并宣布设立南南合作援助基金、设立南南合作与发展学院和国际发展知识中心；2022年6月，在全球发展高层对话会上，中方宣布落实全球发展倡议的重要举措，包括创设“全球发展和南南合作基金”、加大对中国—联合国和平与发展基金的投入、成立全球发展促进中心、发布《全球发展报告》、建立全球发展知识网络……中国始终想发展中国家之所想、急发展中国家之所急。“这生动体现了中国为‘不让任何一个国家掉队’所作的不懈努力。”多哥总统福雷表示。

实，体现在坚持授人以渔，通过合作增强发展中国家自主发展能力。中国充分考虑其他发展中国家的资源禀赋、发展水平和发展诉求，通过多种方式毫无保留地将发展经验和行业技术分享给其他发展中国家，尽力为其培养本土人才和技术力量，挖掘增长潜力，实现多元、自主和可持续发展。菌草技术援助项目便是典型例证。中国菌草技术在100多个国家落地生根，成为名副其实的“致富草”“幸福草”。巴布亚新几内亚科技大学行政副校长卡尔·根纳表示，菌草种植在巴新已扩展到8省16区，帮助数万人脱贫，“中国对岛国发展的真诚帮助，岛国人民的感受最为真切”。

实，也体现在真心诚意帮助发展中国家应对挑战。在应对气候变化领域，设立中国气候变化南南合作基金，在发展中国家开展10个低碳示范区、100个减缓和适应气候变化项目及1000个应对气候变化培训名额的合作项目，成立中国—太平洋岛国应对气候变化合作中心；在防灾减灾领域，汤加火山爆发并引发海啸等严重灾害、阿富汗发生严重地震、巴基斯坦发生严重洪灾等，中方都紧急驰援，帮助当地人民渡过难关；在卫生健康领域，面对新冠疫情肆虐全球，中方宣布两年内提供20亿美元国际援助，用于支持受疫情影响的国家特别是发展中国家抗疫斗争以及经济社会恢复发展……联合国秘书长古特雷斯表示，在帮助发展中国家共同发展方面，中国所作努力无可比拟。

当前，全球发展进程遭受严重冲击，国际发展合作动能减弱，南北发展差距进一步扩大。国际社会迫切需要拿出更多实实在在的行动，真正把帮助发展中国家发展的承诺落到实处。中国将继续加强同发展中国家团结合作，采取切实行动做大合作的蛋糕，为增进人类共同福祉作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年03月26日 03 版）

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(责编：岳弘彬、赵欣悦)