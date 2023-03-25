中国永远是发展中国家的真诚朋友和可靠伙伴，始终与发展中国家同呼吸、共命运、齐发展

2013年3月25日，习近平主席就任国家主席后首次出访非洲期间，在坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心发表重要演讲，全面阐述新时期中非共谋和平、同促发展的政策主张——对待非洲朋友，我们讲一个“真”字；开展对非合作，我们讲一个“实”字；加强中非友好，我们讲一个“亲”字；解决合作中的问题，我们讲一个“诚”字。那次访问非洲期间，习近平主席还首次提出正确义利观。如今，真实亲诚理念和正确义利观不仅是中国对非政策鲜明底色，也是中国加强同所有发展中国家团结合作的总体指导原则。

中国永远是发展中国家的真诚朋友和可靠伙伴，始终与发展中国家同呼吸、共命运、齐发展。面对国际格局变革动荡，多重危机肆虐侵袭，中国同广大发展中国家坚定地站在一起，维护国际道义、拓展共同利益，打造了发展中国家平等相待、真诚互助的新典范。

中国坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，秉持公道、伸张正义，反对以大欺小、以强凌弱、以富压贫，反对干涉别国内政。中国坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，践行真正的多边主义，在国际上为发展中国家仗义执言，在彼此核心和重大关切问题上相互支持，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。习近平主席强调，中国在联合国的一票永远属于发展中国家。在中方推动和各方积极响应下，上海合作组织稳步发展壮大，“金砖+”合作新模式不断深化拓展，亚洲基础设施投资银行、新开发银行等机制成为具有重要影响力的多边金融机构，为发展中国家联合自强、深化合作提供了重要平台。中国率先公开支持非盟加入二十国集团，鼓励非洲在国际上发挥更大作用。

中国始终认为，非洲是非洲人的非洲，任何国家发展同非洲关系，都应该尊重非洲的尊严和自主性。中国与其他发展中国家发展关系时，也从不干涉别国内政，而是坚持授人以渔，增强发展中国家的自主发展能力，增强发展中国家自主解决自身问题和地区问题的能力。中国提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，携手广大发展中国家共促发展、共护安全，共同推动文明交流互鉴，充分体现中国尊重发展中国家、真诚对待发展中国家。世界银行研究报告显示，共建“一带一路”倡议全面实施，可使3200万人摆脱日均生活费低于3.2美元的中度贫困状态。在一系列国际和地区热点问题上，中国始终根据事情本身的是非曲直决定立场和政策，秉持客观公正的基本原则，为消弭国际冲突根源、完善全球安全治理增添更多确定性。

世界上没有放之四海而皆准的发展模式，各方应该尊重世界文明多样性和发展模式多样化。国际形势的发展一再证明，外部干涉和所谓民主改造贻害无穷，广大发展中国家把命运牢牢掌握在自己手中的决心更加坚定。中国式现代化展现了现代化的另一幅图景，拓展了发展中国家走向现代化的路径选择，为人类对更好社会制度的探索提供了中国方案。中国倡导不同文明和不同社会制度相互包容、交流对话、和谐共生，尊重各国人民自主选择发展道路和制度模式的权利。“必须指出，中国已经是一支不可忽视的力量。”贝宁总统塔隆日前表示：“中国模式、自力更生和善治应该激励所有欠发达国家，因为发展是每个国家都能够实现的。”

真朋友最可贵。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，广大发展中国家加强团结合作，携手应对共同挑战，比以往任何时候都更为重要。中国将继续坚定同广大发展中国家站在一起，做风雨同舟、休戚与共的真朋友，把合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强，共同为世界和平稳定和发展繁荣作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年03月25日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)