王晰宁大使同泽纳贝·贝希尔·穆萨女士共同签署交接证书。王李妮 摄

人民网约翰内斯堡3月23日电 （记者邹松）中国（江西）第18批援乍得医疗队22日向中乍友谊医院捐赠总价值416万元的药品及医用器械。中国驻乍得大使王晰宁、乍得公共卫生与疾病预防部国务秘书泽纳贝·贝希尔·穆萨出席捐赠仪式并致辞。

泽纳贝·贝希尔·穆萨女士代表乍得政府对中国政府长期以来的支持和帮助，以及此次向中乍友谊医院提供的捐助表示衷心感谢。穆萨指出，乍中两国是兄弟国家，始终保持着友好往来和密切合作关系。每一批援乍得医疗队员都在工作中表现出了极高的专业性和敬业精神，救治了众多乍得人。中国援助的医疗物资和中国医疗专家的技术支持，将大大改善中乍友谊医疗硬件条件，全方位提升乍得医疗服务水平。

王晰宁表示，今年是中国派遣援外医疗队60周年，也是中国援乍得医疗队派遣45周年。他首先向全体援乍医疗队员致以崇高敬意，对医疗队不畏艰苦的敬业精神和业务过硬的职业素养给予充分肯定。

第18批援乍得医疗队队长王汉江深情回顾了45年来我国对乍得的医疗援助历史和取得的成效。他表示，将带领第18批全体援乍队员，努力践行中非卫生健康共同体理念，推动中乍卫生领域务实合作，造福更多乍得人民，为中乍友谊注入新的活力。

(责编：贾文婷、杨牧)