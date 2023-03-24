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2023年澜湄合作专项基金泰国项目启动仪式暨“澜湄周”纪念活动举行

2023年03月24日14:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷3月24日电 （记者刘慧）3月23日，2023年澜湄合作专项基金泰国项目启动仪式暨“澜湄周”纪念活动在曼谷举行。该活动由中国驻泰国大使馆和泰国外交部共同举办，中国驻泰国大使韩志强、泰国外交部次长萨兰、澜湄合作大使猜乐等出席活动并作主旨发言。老挝驻泰国大使、柬埔寨、缅甸、越南驻泰国使馆代表，以及泰国外交部、高教科创部、自然资源部、内政部、教育部、公共卫生部、工业部、水资源办公室等政府部门及项目执行单位约80人参加。

韩大使在致辞中表示，澜湄合作启动七年来，中国与包括泰国在内的中南半岛澜湄流域国家一道，奉行“发展为先、平等相待、务实高效、开放包容”的理念，持之以恒，齐心协力，推动这一新型次区域机制实现高水平发展，为维护地区繁荣稳定与可持续发展发挥了重要作用。泰方是澜湄合作的主要首倡国和积极参与者，也是切实受益者。迄今泰国参与使用澜湄合作专项基金累计达1600万美元。此次共同启动的18个项目聚焦民众生计，贴近实际需要，将为泰国经济复苏与民生改善提供新动力，为中泰关系培育新亮点，为澜湄合作拓展新内涵。

韩大使强调，去年11月习近平主席来泰出席APEC领导人非正式会议并成功访泰，中泰关系进入新时代。中方愿继续同泰国各界一道，落实好两国领导人重要共识，加快构建中泰命运共同体，高质量共建“一带一路”，积极落实全球发展倡议和全球安全倡议，推动澜湄合作再上新台阶。

萨兰次长和猜乐大使高度评价澜湄合作的积极意义及取得的成绩，表示泰国将于今年接任澜湄共同主席国，愿与流域国家密切合作，保持澜湄合作活力，促进湄公河次区域实现疫后强劲复苏，维护地区繁荣和可持续发展。

韩大使同萨兰次长一同按下启动按钮，标志着2023年澜湄合作专项基金泰国项目正式启动。泰国高教科创部等部门代表介绍项目情况，感谢澜湄合作专项基金对其帮助与支持，愿积极落实好相关项目，为推动地区繁荣发展和人民安居乐业作出应有贡献。

(责编：贾文婷、杨牧)

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