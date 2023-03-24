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中泰共同举办语言与职业教育人才合作交流会

2023年03月24日11:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷3月24日电（记者孙广勇）3月22日，中外语言交流合作中心与泰国教育部职业教育委员会在泰中罗勇工业园共同举办中泰语言与职业教育人才合作暨泰中罗勇工业园中资企业与泰国职校合作交流会。泰中罗勇工业园总裁赵斌致欢迎辞，中外语言交流合作中心副主任胡志平和泰国教育部职业教育委员会顾问巴塔玛·维拉瓦妮应邀出席并致辞。中国驻泰王国大使馆教育参赞冯俊英、中国教育部职业教育发展中心黄辉副主任出席会议。泰中罗勇工业园园区10家中资企业、泰国东部经济走廊（EEC）地区职业院校代表等70余人参加座谈会。

会上，泰国职业教育委员会素拉蓬处长介绍了泰国职业教育人才培养情况。泰国班凯技术学院巴提校长介绍校企合作成果。新泰车轮制造有限公司、冀凯（泰国）金刚石工具有限公司、阿托萨餐饮设备（泰国）有限公司等10家中资企业分别交流了企业对语言与职业技能人才需求情况。座谈会后，与会人员共同见证了冀凯（泰国）金刚石工具有限公司与泰国格灵职业学院、新泰车轮制造有限公司与泰国罗勇马达普技术学院、奥创空调制造（泰国）有限公司与泰国班凯技术学院签署语言与职业技能人才合作协议仪式。最后，与会人员参观润阳光伏科技（泰国）有限公司。

本次交流会是在中泰语言与职业教育学院成立后举办的，目的是推动职业教育人才培养走近企业，对接需求，促进产教融合，促进校企合作培养语言与职业教育所需复合型人才。

(责编：贾文婷、杨牧)

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