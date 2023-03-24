人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

水利部部长李国英率团出席联合国水事会议并作发言

2023年03月24日11:14 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华盛顿3月23日电 （记者李志伟）联合国消息：当地时间3月22日，联合国水事会议在美国纽约联合国总部开幕。水利部部长李国英率中国水利代表团出席大会开幕式，并在全体会议上作一般性辩论发言。

李国英指出，中国秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，在实现联合国2030年可持续发展议程涉水目标方面取得了重大进展。中国加快完善农村供水工程体系，因地制宜推进城乡供水一体化、集中供水规模化、小型工程规范化建设，农村供水工程网络覆盖所有农村人口，2022年全国农村自来水普及率达到87%、比2015年提高了11个百分点。加快构建国家水网，全国水利工程供水能力达到8900亿立方米，可有效应对大旱之年的水资源危机。中国全面实施国家节水行动。中国以占全球6%的淡水资源，保障了全球近20%的人口用水，创造了全球18%以上的经济总量。

基于中国落实联合国2030年可持续发展议程涉水目标的实践和经验，李国英在本次大会上提出四点倡议。一是保障人人享有安全饮水的基本权利，各国政府、社会组织乃至国际社会要提供公平获取这种基本权利的支持和帮助。二是充分认识淡水资源的有限性和不可替代性，积极推动和实现农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，全面提升水资源节约集约利用能力和水平。三是尊重自然界河流生存的基本权利，把河流视作生命体，建构河流伦理，维护河流健康生命，实现人与河流和谐共生。四是面对全球气候变化及其影响加剧的挑战，应充分发挥联合国机构作用，凝聚应对水灾害、水资源、水环境、水生态问题的智慧和力量。

李国英表示，中国愿同国际社会一道，在习近平总书记全球发展倡议、全球安全倡议引领下，为实现联合国2030年可持续发展议程涉水目标做出新的更大贡献，共同谱写推动构建人类命运共同体的治水新篇章。

联合国水事会议是近50年来联合国召开的规格最高、影响力最大的涉水专题会议，来自全球200多个国家和国际组织的约6000人参加此次会议。会议期间将举办6场全体会议、5场互动对话会议及200多场边会，全面审查联合国“水促进可持续发展”国际行动十年目标中期执行情况。会议将凝聚全球政治共识，通过《水行动议程》，推动加快实现2030年可持续发展议程涉水目标。

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部