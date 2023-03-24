人民网华盛顿3月23日电 （记者李志伟）联合国消息：当地时间3月22日，联合国水事会议在美国纽约联合国总部开幕。水利部部长李国英率中国水利代表团出席大会开幕式，并在全体会议上作一般性辩论发言。

李国英指出，中国秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，在实现联合国2030年可持续发展议程涉水目标方面取得了重大进展。中国加快完善农村供水工程体系，因地制宜推进城乡供水一体化、集中供水规模化、小型工程规范化建设，农村供水工程网络覆盖所有农村人口，2022年全国农村自来水普及率达到87%、比2015年提高了11个百分点。加快构建国家水网，全国水利工程供水能力达到8900亿立方米，可有效应对大旱之年的水资源危机。中国全面实施国家节水行动。中国以占全球6%的淡水资源，保障了全球近20%的人口用水，创造了全球18%以上的经济总量。

基于中国落实联合国2030年可持续发展议程涉水目标的实践和经验，李国英在本次大会上提出四点倡议。一是保障人人享有安全饮水的基本权利，各国政府、社会组织乃至国际社会要提供公平获取这种基本权利的支持和帮助。二是充分认识淡水资源的有限性和不可替代性，积极推动和实现农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，全面提升水资源节约集约利用能力和水平。三是尊重自然界河流生存的基本权利，把河流视作生命体，建构河流伦理，维护河流健康生命，实现人与河流和谐共生。四是面对全球气候变化及其影响加剧的挑战，应充分发挥联合国机构作用，凝聚应对水灾害、水资源、水环境、水生态问题的智慧和力量。

李国英表示，中国愿同国际社会一道，在习近平总书记全球发展倡议、全球安全倡议引领下，为实现联合国2030年可持续发展议程涉水目标做出新的更大贡献，共同谱写推动构建人类命运共同体的治水新篇章。

联合国水事会议是近50年来联合国召开的规格最高、影响力最大的涉水专题会议，来自全球200多个国家和国际组织的约6000人参加此次会议。会议期间将举办6场全体会议、5场互动对话会议及200多场边会，全面审查联合国“水促进可持续发展”国际行动十年目标中期执行情况。会议将凝聚全球政治共识，通过《水行动议程》，推动加快实现2030年可持续发展议程涉水目标。

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