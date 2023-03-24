高文勇 （图片由受访者提供）

人民网北京3月23日电（鲁扬 张荣 古娜）巴西总统卢拉将于3月26日至31日对中国进行国事访问。这将是他第三次对中国进行国事访问，也是他今年1月就任巴西总统以来首次访问域外国家。

外交部发言人汪文斌日前表示，相信卢拉总统此访将从元首层面引领开辟新时代、中巴关系新未来，推动中巴全面战略伙伴关系再上新台阶，为促进地区和世界的稳定与繁荣作出新的贡献。

对此，巴西瓦加斯基金会巴西—中国研究中心主任高文勇(Evandro Carvalho)在接受人民网专访时表示，卢拉访华将向中国领导人传递一个信号，即巴中两国的对话渠道是畅通的，两国的元首外交是积极的。

“卢拉总统此次访华就是要传达这个信号，两国将继续深化元首外交，进行元首间的直接对话。”高文勇说。

巴西外交部此前透露，跟随卢拉访华的还包括一个由240名商界代表组成的代表团。经贸合作是中巴关系的重要组成部分，中国是巴西最大的贸易伙伴，而巴西是中国在拉美最大的贸易伙伴，据海关总署统计，2022年全年，中国与巴西进出口总值达11422.1亿元，累计比上年同期增长8.1%。

高文勇表示，陪同卢拉访华的有200多名企业界人士，此外还有各部部长和国会议员，足以说明中国对巴西经济的重要性。他认为，卢拉此访预计会寻求扩大对华出口，吸引更多中国企业赴巴西投资。“可以说，此次访华至关重要，毫无疑问，扩大对华经贸合作是卢拉第三任期内的重要议事日程。”

长期以来，巴西对华出口要以包括农产品在内的大宗商品为主，如大豆、铁矿石等，而贸易多元化也是中巴两国追求的目标。据了解，除了农产品贸易，卢拉此次访华还将聚焦加深对华经贸关系及推进两国技术合作等议题，包括扩大高附加值产品出口、5G、卫星和环境监测等领域，对此，高文勇认为，大宗商品在巴西对外贸易中持续扮演着重要角色，但大宗商品的价格容易受到市场环境影响产生波动，因此巴西有必要考虑在对外贸易中“多条腿走路”，包括对华经贸合作。

中国于2021年宣布消除绝对贫困，而卢拉总统在就职当天也提出了“零饥饿”的目标。在改善民生和消除饥饿方面，高文勇认为，中巴两国合作的空间很大。“中国已经在农业领域应用了人工智能、5G等高科技，和中国加强交流与合作有助于巴西消除饥饿问题。”

中巴两国同为金砖成员国，两国不断深化在包括金砖机制下的双边和多边合作，高文勇表示，中国非常重视多边合作机制，提出了“一带一路”倡议，并在金砖机制下与各方加强合作，巴西是多边机制的积极参与者，相信卢拉政府会带领巴西回归多边合作。

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