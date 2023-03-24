人民网罗马3月23日电（记者谢亚宏）罗马大学孔子学院近日举办了国际中文教育专家论坛暨意大利中文教育教材展。来自中国、意大利、法国、葡萄牙的二十余位国际中文教育专家、意圣地区孔子学院院长及代表教师齐聚一堂，就国际中文教育教材、教学方法与效果，以及本土中文学习者的学习动机与教育策略等话题进行讨论。

活动由罗马大学孔子学院中方院长魏怡教授主持，意大利资深汉学家兼意方院长马西尼教授，兰珊德教授，世界汉语教学学会副会长、法国汉语总督学白乐桑教授，葡萄牙里斯本大学中方院长王锦程教授，克罗地亚萨格勒布大学的尤拉克和杨海燕教授，以及华东师范大学丁安琪教授分别进行了主旨发言。中华人民共和国驻意大利使馆教育处参赞于兴国受邀出席活动并致辞。

马西尼教授在发言中回顾和简要介绍了意大利中文教育的历史与现状，并针对国际中文教育在意大利的学科建设、政策方针提出了建设性的想法，希望积极推动意大利国家教育体系内中文师资的创新改革。白乐桑教授从本体论的角度，分享了他对国际中文教育一元论与二元论的深度思考以及汉字独特性的研究。兰珊德教授分享了国际中文教学中的文化与文学教学经验，强调了文化教学的重要性。王锦程教授和丁安琪教授基于《国际中文水平等级标准》最新版的内容，分别介绍了新版等级标准的内容创新，以及该标准下的国际中文教师能力建设。尤拉克和杨海燕教授介绍了他们在远程教学和数字化教室建设与使用上面的宝贵经验。

于兴国参赞在致辞中向主办方以及各位参会专家表示感谢，并表示中国驻意大利使馆将一如既往支持推进中意两国文化教育领域内的交流活动，构建中意人文交流桥梁。

魏怡教授在开幕致辞和总结发言中都指出：本次活动旨在回顾国际中文教学历史并展望未来，进一步提升国际中文教育高质量可持续发展，为意大利中文学习者搭建了解中国语言文化的平台。同时，从教材、教师、教学设备等方面入手，不断促进国际中文教育本土化，必定是未来一段时间里最重要的工作之一。

在罗马大学马可波罗大厦开幕的“意大利中文教育教材展”，是这次研讨活动的一个重要组成部分。此次展出的图书资料种类非常丰富，既包括珍贵的历史图书，也有意大利本土开发的系统中文教材，以及中文考试资料和科普图书。

罗马大学孔子学院成立于2006年9月29日，由北京外国语大学与意大利罗马智慧大学共同建设，是全球示范孔子学院。成立十几年以来，罗马孔院在汉语教育、教学、师资培训、汉语教材与大纲编写等积累了丰富的经验，并取得了丰硕的成果。为了充分发挥示范孔院的作用，罗马孔院将定期举办此类高端论坛，目的是探讨适合当今国际中文教育的方法，并与意大利和圣马力诺其它孔院一起，共同推进区域汉语教育、教学、研讨的发展。

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