图为出席启动仪式的中巴部分嘉宾。人民网记者 吴杰摄



人民网里约热内卢3月22日电 （记者吴杰）“在巴西学校推动中文教育，我认为太重要了。”常在里约市风景区执勤的巴西警察埃德尔对记者说。巴西时间3月22日，里约市公立学校中文教育项目在里约市华人联谊会正式启动。中国驻里约热内卢总领事田敏、巴西里约市教育局局长雷南·费雷里尼亚、中海油巴西公司总经理黄业华、里约天主教大学孔子学院中方院长孙艳萍、巴西山河文化促进中心主任玛西娅·梅尔基奥尔、里约华人联谊会会长陈秉文及徐元胜参赞等各界来宾出席启动仪式。

里约市公立学校中文教育项目是由玛西娅·梅尔基奥尔女士发起，目前已获里约市教育局批准，旨在为里约市教育局下辖的三所公立学校——CIEP·萨缪尔·韦纳、奥尔西纳中学、阿瑟·达·科斯塔和席尔瓦市立学校提供免费中文教育。该项目的实施将惠及三所公立学校的近三百名中小学生。

该项目启动是在中国里约热内卢总领馆的协调和组织下多方参与、共同推动的结果。中海油巴西公司作为项目资助方，在其中起到了重要作用。近两年来，中海油巴西公司高度重视履行社会责任，不仅积极参与了里约暴雨受灾地区的赈灾物资捐助活动，资助支持海军要塞乐队等艺术团体，此次还通过资助公立学校中文教育项目，拓宽公益渠道，彰显企业担当。

里约天主教大学孔子学院作为项目合作方，全程参与了项目的申请与协调。该院数次考察开展项目的公立学校，为其提供适合少年儿童学习的葡语版中文教材，并与项目发起人多次沟通，完善项目细则。项目启动后，里约孔院将定期派出专门师资前往这三所公立学校，为任教的本土教师提供中文培训和指导，并不定期参与项目实施的活动。

“语言是连接世界的一条重要纽带，是打开了解各国文化之门的钥匙。语言学习是展开交流对话、加深理解欣赏、促进和谐共生的重要一步。”黄业华表示，“希望通过中海油巴西公司的绵薄之力，让越来越多的巴西少年朋友喜欢中文、学习中文，掌握中文、使用中文，长大后做传承发展中巴友好事业的使者。”

三年前开始学习中文的埃德尔对记者说：“我曾在里约热内卢公立学校学习中文，巴西孩子应该学习中国语言和文化，这样他们会实现自己的梦想。”

(责编：贾文婷、杨牧)