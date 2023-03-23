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“大江健三郎和平主义思想及其当代价值”座谈会在京召开

2023年03月23日10:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月23日电（记者陈建军）3月22日，“大江健三郎和平主义思想及其当代价值”座谈会在中国社会科学院日本研究所召开，中华日本学会会长高洪研究员，中国社会科学院日本研究所所长、中华日本学会常务副会长杨伯江研究员出席会议并分别致辞。此外，中华日本学会常务理事、中国社会科学院日本研究所科研人员等近百人与会。

中华日本学会会长高洪（左一）和中国社会科学院日本研究所所长杨伯江（左三）出席并致辞。人民网记者 陈建军摄

高洪在致辞中表示，此次座谈会既是对大江健三郎精神的深切追思，更是对他作为“日本的良知”的无尽怀念。大江精神不死，和平主义事业永存。坚持和平主义是大江健三郎关注社会政治运动、积极投身维护和平宪法的“九条会”事业的精神动力。大江生前曾坦言他的毕生愿望：“一是日本与亚洲和中国和解；二是日本国民、尤其是年轻人能接受教育，深刻反省，做一个爱好和平的日本人。”这在冷战结束后极端民族主义上扬、政治右倾化、社会总体趋向保守的社会环境里，可谓难能可贵。高洪说，大江健三郎是中国人民的老朋友，追思大江健三郎，希望这位“日本的良知”在天之灵能够唤醒日本民族的人性良知，扼住日本滑向危险境地的脚步，避免重蹈历史覆辙。

杨伯江在致辞中指出，大江健三郎不仅是一名作家，还是一位思想家、社会活动家，是和平主义的守护者、战后日本的吹哨人（Whistle blower）。大江是那种以天下为己任、“将自己的写作与重大世界问题纠缠在一起”的作家。从20世纪60年代反安保运动，到21世纪初反对海外出兵，从发起成立“九条会”，到历时数年的诉讼斗争，贯穿大江所有作品及终生实践的，是反战、和平主义思想。他认为，大江和平主义思想表现为对基本事实的尊重；大江和平主义思想体现在对侵略历史的反思上；大江和平主义思想展示了日本社会良知，也展示了一个文学家强烈的社会责任感与人文主义关怀。在杨伯江看来，大江的执着与反思背后，是他对现实政治的忧思与警醒。目前日本正处在“战后以来最为大胆的一次战略蜕变”过程中。2022年底通过的“安保三文件”显示，日本放弃了“专守防卫”原则，所谓“反击”的修辞难掩“攻击”的本质，战后和平主义正面临生死存亡的紧要关头。他认为，喧嚣之中、潜入底流的日本社会良知对和平的坚守与追求不仅基于思想理念，也同样基于利害得失。在当今时代，无论任何国家，唯有走和平发展之路、行互利合作之道，才能获得持久发展，才能实现长远利益。

“大江健三郎和平主义思想及其当代价值”座谈会在京召开。人民网记者 陈建军摄

在观看大江健三郎纪念短片之后，东京大学名誉教授小森阳一、NPO法人日中未来之会代表南村志郎、名古屋外国语大学名誉教授·日中关系学会副会长川村范行、日本菲利斯女子学院大学教授岛村辉、上海交通大学人文学院副研究员石田隆至、中国社会科学院日本研究所前所长·中华日本学会前会长李薇研究员、复旦大学日本研究中心主任·中华日本学会副会长胡令远、《人民中国》总编辑·中华日本学会常务理事王众一、中国作协会员·中国作协外联部一级巡视员李锦琦、南开大学日本研究院院长·中华日本学会副会长刘岳兵教授、中国社会科学院外文研究所研究员许金龙、北京大学国际关系学院教授·中华日本学会副秘书长初晓波、北京第二外国语学院教授赵京华、中国社会科学院大学教授董炳月、中国社会科学院日本研究所研究员·中华日本学会秘书长胡澎、中国社会科学院日本研究所文化研究室主任·研究员张建立、中国社会科学院外文研究所研究员邱雅芬、中国社会科学院日本研究所科研处处长·研究员唐永亮等中日双方嘉宾围绕“大江健三郎和平主义思想及其当代价值”，通过线上、线下相结合的方式作了精彩发言。

最后，中国社会科学院日本研究所副所长吴怀中研究员做会议总结，他认为中日嘉宾的发言精彩纷呈。一是纪念大江健三郎的精神、尤其是道德良知、和平主义思想、人本关怀与世界人类命运紧密相联，这是人类和各国人民的共同财富，并非一国一域的价值与财富。二是纪念大江对和平的追求，以及他一以贯之的对和平主义思想、立场的坚持与坚守。当前日本安全战略蜕变及外交政策调整加快，走向令人关注，此时纪念大江健三郎、重温其思想和精神、主张与立场，具有十分重要的意义。三是纪念大江主张中日和平友好，对中日关系发展的倾心关注。今年是《中日和平友好条约》缔结45周年，站在新的历史起点上，继承、传承、弘扬大江健三郎的风骨和精神，中日应该携手一道，重温条约精神，共促和平发展，坚持中日关系的正确方向，努力构建契合新时代要求的中日关系。

日本文学家、诺贝尔文学奖获得者大江健三郎于2023年3月3日逝世，终年88岁。大江健三郎的作品涉及到反对军国主义、日美安保等广泛主题，他用小说家观察事物的独特角度和表述事物的独特方式，通过作品对社会、历史、国家、民族、心灵以及青少年成长的思考和关怀，体现出知识分子的责任与良知。他是一位和平主义者，坚定维护和平宪法，长期反对日本复活国家主义，尊重历史事实、热爱和平、守护和平。他为增进中日两国文化交流和中日友好事业，作出了不懈努力和巨大贡献。

(责编：贾文婷、杨牧)

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