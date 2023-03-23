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“今日中国”回顾与展望暨“阅读中国”节目开播仪式在莫斯科举行

2023年03月23日08:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科3月22日电（记者荣翌）3月21日，由莫斯科中国文化中心、俄罗斯“红线”电视台和尚斯国际出版传媒集团共同主办的“‘今日中国’回顾与展望暨‘阅读中国’节目开播仪式”在莫斯科举行。俄出版商协会主席康斯坦丁·车切耶夫，中国驻俄使馆文化处公使衔参赞、莫斯科中国文化中心主任封立涛，俄中友好协会副主席基里尔·巴尔斯基，上海合作组织前副秘书长弗拉基米尔·扎哈罗夫，俄罗斯科学院东方学研究所中国部主任、著名汉学家科布泽夫·阿尔乔姆等100余位中俄嘉宾出席活动。

“阅读中国”节目开播仪式现场。人民网记者 荣翌摄

据介绍，自2022年开播以来，“红线”电视台“今日中国”栏目播放了《毛泽东》《功勋·袁隆平的梦》等电视连续剧，以及《习近平治国方略：中国这五年》《创新中国》《锦绣纪》等一批优秀中国纪录片。栏目开播后，受到各界俄罗斯观众的热烈欢迎和广泛关注。俄联邦共产党中央委员会主席久加诺夫高度评价该栏目，认为其有助于深化俄中传统友谊，能够帮助俄罗斯民众，尤其是年轻一代，更好地了解中国的历史传统和当代发展成就。

“阅读中国”节目开播仪式现场。人民网记者 荣翌摄

为进一步向俄罗斯观众介绍中国，“红线”电视台和尚斯国际决定新增“阅读中国”栏目，将推出“阅读中国文学”“阅读中国艺术”“阅读中国历史”“阅读一带一路”等系列，进一步展现中国传统文化魅力和当代中国社会和经济发展成就。

(责编：贾文婷、杨牧)

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