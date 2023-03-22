第44届曼谷国际车展开幕。景超平摄

人民网曼谷3月21日电 第44届曼谷国际车展21日于泰国曼谷蒙通他尼会展中心开幕。此次展览将持续至4月2日，展厅面积超过17万平方米，吸引了49个汽车和摩托车品牌参加，中国汽车品牌长城、上汽名爵、比亚迪等也亮相车展，推出新品。

长城展出了坦克300和500混合动力版两款SUV车型，此次展出既是坦克车型在泰国的首次亮相，也是这两款车型在中国以外市场的全球首发。长城亚太地区品牌传播副总经理张震表示，在泰国以及东南亚新能源车发展领域，长城汽车希望发挥中国新能源汽车的优势，助力当地产业发展和绿色转型。

据上汽正大名爵（泰国）汽车销售有限公司市场和产品策略部总监左辰介绍，考虑到泰国家庭往往人口较多，对七座及以上车型有较大需求，上汽名爵在车展上推出了MAXUS 9七座车型，希望让更多泰国家庭了解电动汽车的好处。

比亚迪在此次展会上推出了其在泰国市场的第二款纯电车型“海豚”，这也是“海豚”右舵版在海外市场的首次亮相。本月10日，比亚迪首家海外乘用车生产基地在泰国罗勇府奠基。比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮表示，比亚迪将一直秉承“科技、绿色、明天”的品牌理念，推动泰国新能源汽车产业的创新和发展。

泰国政府支持电动汽车等新能源汽车产业的发展。据了解，自泰国政府去年公布电动汽车补贴之后，泰国电动汽车市场发展迅速。去年12月，新能源汽车仅占泰国汽车市场份额的3%，今年1月份则已经上涨至5%。（记者赵益普 实习生景超平、冷江涛、李百加、李源欣、林天昊）

第44届曼谷国际车展开幕。冷江涛摄 第44届曼谷国际车展开幕。李百加摄 第44届曼谷国际车展开幕。李源欣摄 第44届曼谷国际车展开幕。李源欣摄 第44届曼谷国际车展开幕。林天昊摄

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