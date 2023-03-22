中泰语言与职业教育学院揭牌仪式（中外语言交流合作中心供图）

人民网曼谷3月22日电（记者孙广勇）3月21日，中国教育部中外语言交流合作中心与泰国教育部职业教育委员会共同建设的中泰语言与职业教育学院在曼谷揭牌。中国教育部中外语言交流合作中心副主任胡志平、中国驻泰王国特命全权大使韩志强、泰国教育部职业教育委员会秘书长塔努·沃金达、泰国副僧王颂德通猜出席并致辞。泰国曼谷市次长卡吉·差瓦尼、泰国教育部次长办副次长皮切·坡帕迪、泰国高教部次长办监察长赞佩·美卡阿披拉、中国教育部职业教育发展中心副主任黄辉、罗勇工业园总裁赵斌及泰国20多家职业院校校长等中泰嘉宾200余人出席揭牌仪式，并参观中泰职业教育合作成果展。

胡志平表示，中泰语言与职业教育学院的成立，再开中泰教育交流先河，标志着中泰双方在中文教育领域的合作进一步走深、走实，为两国职业教育开展全面合作拓展了渠道，提供了更加广阔的平台。

韩志强表示，随着中泰两国各领域互利合作不断深化发展，对具有语言和专业两方面技能的复合型人才需求日益迫切。在此背景下，中泰合作成立全球首家语言与职业教育学院，可谓恰逢其时、前景广阔、意义深远。希望双方集合各方力量支持学院发展建设，不断谱写中泰语言与职业教育合作新篇章。

塔努·沃金达表示，外语能力对于泰国人才培养和经济发展愈加重要，随着中文在全球各国越来越受欢迎，泰国职教委致力于将中文做为主要外语更好服务泰国职业教育和经济社会发展，相信中泰语言与职业教育学院的成立将帮助我们更好地实现这一愿望。

颂德通猜表示，衷心感谢语合中心对泰国中文教育事业的大力支持，特别是为助力“一带一路”倡议与泰国4.0发展战略对接，创新实施“中文+职业技能”项目，设立中泰语言与职业教育学院。祝愿学院蓬勃发展，祝愿中泰两国的友谊在“中泰一家亲”的印证下万古长青。

揭牌仪式后，召开了中泰语言与职业教育学院政策委员会首次会议。

随着“一带一路”倡议的对接，沿线国家对“中文+职业技能”复合型人才的需求不断增加。语合中心主动适应需求，创新实施“中文+职业技能”项目，已在全球14个国家建立19所中文工坊，受到各国中文学习者和企业本土员工的广泛欢迎。中泰学院的的成立标志着“中文+职业技能”合作向着高层次更高水平发展。

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