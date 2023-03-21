人民网讯 据黎巴嫩和也门媒体报道，也门政府和反政府的胡塞武装20日达成了大规模交换俘虏协议。这使人们看到了结束也门危机的希望。

据黎巴嫩《白天报》3月21日报道，联合国也门问题特使格伦德贝格周一在日内瓦举行的新闻发布会上说，在联合国和红十字国际委员会主持下，也门政府和胡塞武装代表本月在伯尔尼进行了为期10天的会谈，“现在我高兴地宣布，也门对立双方已同意释放887名被拘留者的计划。”他指出，与会双方“同意在5月中旬再次会面，讨论新的交换俘虏协议。”

报道说，2014年9月，胡塞武装控制了也门首都萨那，第二年也门内战全面爆发，持续的战火已造成数十万人死亡。

格伦德贝格还在记者会上说，根据协议，胡塞武装将释放181名俘虏，也门政府军释放706名俘虏。也门通讯社引用胡塞囚犯事务委员会主席穆尔塔达的话说，“交换协议将在三周后实施，未来几个月内还将举行新一轮释放囚犯的会谈。”

报道指出，本月10日，在中国政府积极斡旋下，沙特和伊朗在北京宣布恢复外交关系，两国关系的改善极大地推动了也门危机的解决，是也门实现和平的动力。（安国章）

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