人民网华盛顿3月20日电 （记者李志伟）当地时间3月19日，2023年度（第七届）“全美华人30岁以下青年精英榜”评选结果在洛杉矶揭晓。历时3个月，活动主办方经过多轮筛选，评选出30位来自不同行业、领域的青年精英。

该奖项由全美中华青年联合会、英文《洛杉矶邮报》等机构联合主办。该奖项是专门面向华人青年、留学生和“海归”群体设立的专业奖项，被认为是全美青年创业生态圈中最具权威性、影响力的奖项之一。据主办方介绍，这一评选活动，旨在鼓励和助力华人青年以及留学生创新、创业。

主办方介绍说，评委会由全美各行业知名人士、专家组成。评委会在评语中指出，在新产业、新业态、新模式涌现的时代，获奖者们在创新、前瞻、服务、社会责任感、个人专业等方面有杰出的表现，展现了华人青年和留学生群体积极、向上、才华横溢的整体风貌。

据介绍，今年的入榜者分别入选“消费者科技、人工智能、算法、元宇宙、NFT”“新能源、环境保护”“学术研究个人成就”“体育、影视、文化、艺术、设计个人成就”“教育、消费者服务”“公益组织”“咨询、管理”“金融及投资服务”等类别。今年入榜率为4.72%。此次评选还特别增设“全美华人25岁以下精英榜”。

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