人民网北京3月19日电 （记者张远南）由智库可持续交通创新中心与巴西中国国际发展商会共同主办的“新时代中国巴西经贸合作高层论坛”日前在北京交通大学举行，与会嘉宾通过线上线下相结合的方式就深化两国经贸投资合作展开讨论。

北京交通大学副校长关忠良在致辞中表示，多年来学校一直与巴西多所高校保持战略合作伙伴关系，期待在可持续交通、人员交流、国际交流合作网络等方面加强与巴西高校和国际顶尖科研机构的合作。

巴西大使馆代表巴西驻华大使秘书莫华今说，中国是巴西重要的贸易伙伴，中国在巴西的投资不断增加，两国在交通领域的合作还有很大的发展空间。中国社会科学院拉美所副研究员王飞认为，新时代中国在巴西的投资呈现增长势头迅猛、产业布局、投资形式多样化的特点。

商务部国际贸易经济合作研究院拉丁美洲研究部负责人唐洁表示，中国和巴西的货物贸易体量大且持续增长，开发潜力较大。要挖掘双边经贸合作潜力。通过进一步推进投资便利化措施，共塑产业链、供应链安全环境，提升可持续发展能力，两国在重点行业将开展务实合作。

复旦大学一带一路及全球治理研究院常务副院长黄仁伟认为，尽管过去三年全球经济都遭受了疫情的负面影响，但中国和拉美国家的贸易关系却依然实现了突破，这也让中国与巴西等拉美国家之间的经贸关系更加密切，今后在跨境电商等领域合作大有可为。

北京交通大学国家交通发展研究院院长张秋生表示，交通运输基础设施的建设对贸易有着重要影响，中巴两国可以通过互设自由贸易区、经贸创新发展示范区等，构建更为完善的中巴交通网络。

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