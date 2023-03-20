人民网罗马3月19日电（记者谢亚宏）记者从中国铁路国际有限公司获悉，3月19日，中国与中东欧国家共建“一带一路”重点项目、匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段（贝尔格莱德至诺维萨德）安全有序运营满一周年，累计发送旅客293万人次，极大便利了沿线民众出行，成为中塞两国铁路国际合作旗舰项目，为服务共建“一带一路”高质量发展发挥了积极作用。

中国铁路国际有限公司有关负责人介绍，匈塞铁路北起匈牙利首都布达佩斯，南至塞尔维亚首都贝尔格莱德，线路全长341.7公里。2022年3月19日开通运营的匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段，线路全长约80公里，最高运行时速200公里，由贝旧段（贝尔格莱德至旧帕佐瓦）、旧诺段（旧帕佐瓦至诺维萨德）2个区段组成。中国国家铁路集团有限公司所属的中国铁路国际有限公司牵头，联合中国交通建设股份有限公司组建中方联营体，以工程总承包模式建设贝旧段，分包承建旧诺段通信信号工程。

匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段开通运营以来，列车最高运行时速由原来的40至50公里提升至200公里，运输品质和效率极大提升，成为当地民众出行首选，旅客发送量大幅增长。一年来，该区段日均开行旅客列车50多列、发送旅客超8200人次，最高日发送旅客14400人次。贝尔格莱德至诺维萨德的列车运行时间由原来的90分钟以上压缩至30分钟左右，大幅缩短了沿线城市间的旅行时间，“同城效应”日益显现，促进了沿线经济社会快速发展。

匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段开通运营后，中方先后安排30多名专业技术人员，对沿线车站运营维护人员进行了为期10个月的跟踪作业指导，协同做好应急处置和节假日运输保障工作；举办匈塞铁路建设与运营维护研修班，分享中国铁路基础设施建设运维经验。中方团队的高质量服务保障工作，有效提升了塞尔维亚铁路运营维护专业技能水平，保持了线路设备设施质量状态良好，经受住了复杂运行环境考验，确保了运输安全稳定。

该负责人表示，匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段安全有序运营一周年，极大便利了沿线群众出行，促进了当地经济社会发展，对巩固深化中塞传统友谊、加强两国战略对接、促进共建“一带一路”高质量发展，具有十分重要意义。下一步，中国铁路国际有限公司将全力推进匈塞铁路塞尔维亚境内诺维萨德至苏博蒂察至边境段建设，力争早日建成投用，为促进中国与中东欧国家深化合作作出新贡献。

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