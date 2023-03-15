新华社美国奥斯汀3月14日电 记者手记：“萨克拉门托着火了” ——美国科技初创企业家的悸与忧

新华社记者徐剑梅

“萨克拉门托着火了！”

美国硅谷银行关闭的消息日前传到在得克萨斯州奥斯汀开幕的“西南偏南”大会和艺术节后，美国未来学家贾森·申克在演讲中这样告诉听众，还特意重复了一遍。

萨克拉门托是加利福尼亚州首府，距离美国科创中心硅谷仅两小时车程。硅谷银行以帮助科技初创企业融资闻名。它的突然关闭，震惊美国乃至世界多地科技初创企业家。

“那是艰难、紧张的4天。”在“西南偏南”大会专门为科技初创企业举办的推介奖入围项目展示会上，致力把木材作为结构材料回收再利用的加州初创企业家埃里克·劳告诉新华社记者，他的公司在硅谷银行有数百万美元存款，13日才得以取出。他说，所幸存款未受损失，硅谷银行关闭只带来心理层面的影响。

但在场更多科技初创企业家表达了不同看法。他们认为，虽然硅谷银行关闭原因与科技初创企业无关，但后者的“生存环境”势必受到损害。

迈克尔·温宁经营着一家利用人工智能技术重新设计求职网站的公司。他创建公司时，首选银行就是硅谷银行，后者不仅给他一张5万美元的支票，还提供很多易于使用的程序及软件供应商的折扣，满足了新手上路的许多需求。

温宁说，任何企业都希望与更安全、稳健的金融机构合作，但后者需要先看到合格的资产负债表，并不想与失败率很高的初创企业合作。硅谷银行帮助很多科技初创企业由小公司成长到有能力向传统大银行融资。它的关闭，将使美国的“创业生态系统出现巨大沟壑”，预期一代人的时间里，很多初创企业将更难获得启动资金。

开发老年痴呆症诊断等技术的初创企业家斯卡利特·斯普林对硅谷银行的关闭感到“非常沮丧”。他说，他把资金分散在不同银行账户里以规避风险，能逃过一劫“一半靠计划，一半靠运气”。他认为，硅谷银行关闭本身不会对美国经济有长期严重影响，但对科技初创企业来说是可怕打击。虽然监管机构承诺存款不会受损失，但许多投资者可能无法在未来一段时间投资，而很多初创企业如不能及时获得新投资就死路一条。他说，这一事件损害了美国创新产业的生存环境，对初创企业的影响在未来三年内或将显现。

面对硅谷银行关闭的冲击波，不少初创企业家在采访中表示，他们“需要更多的稳定性”，担忧未来初创企业的生态，盼望出现“更好版本的硅谷银行”。

REACH网站产品开发主管肯尼思·伍达德说，并非所有初创企业都有能力与更成熟的银行合作。如果不解决这个问题，那么长远来看，未来美国中小企业群体、尤其是创业群体的稳定性都会面临很大风险。

开发播客推荐引擎的初创企业家梅琳达·维特施托克说，硅谷银行向初创企业提供信贷额度、风险债务和相关金融工具，美国创业生态系统需要硅谷银行这样的“银行基础设施”。

申克则在演讲中警告说，恐惧和贪婪推动着金融市场，而硅谷银行关闭使金融市场“已经转向恐惧一边”。这意味着监管和审查将在未来一年内显著强化，小型地区性银行会面临更大压力，而投资者将寻求风险较低的资产。毕竟，即使硅谷银行关闭是一起孤立事件，那也“绝不会只有一只蟑螂”。

温宁指出，硅谷一向被视为美国创新中心，给人一种“总是在增长，永远不会死”的印象；而硅谷银行关闭前已成为大量企业家心目中的可靠金融机构。这一事件产生的冲击波，将改变世人对以硅谷为象征的美国创新经济印象。

(责编：于洋、杨牧)