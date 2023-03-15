新华社北京3月15日电 美国《纽约时报》14日披露硅谷银行突然被关闭内幕，认为这家银行过度聚焦技术行业创新而疏于风险管理，对经济大环境变化毫无准备。

据报道，本月7日，美国硅谷银行首席执行官格雷戈里·贝克尔还在向投资人、经济分析师和技术企业高管大谈技术行业的未来“闪闪发光”、硅谷银行的前景也将如此。10日下午，这家主要服务初创企业的区域性银行便被监管机构接管，贝克尔本人在硅谷银行30年的职业生涯就此结束。

3月13日，客户在美国加利福尼亚州圣克拉拉市硅谷银行总部外排队等候办理业务。新华社发（李建国摄）

然而贝克尔7日并没有提到，国际评级机构穆迪公司2月底已致电，警告他硅谷银行财务状况堪忧，其债券可能被下调至垃圾级。贝克尔此后一直尝试筹措资金，曾“疯狂”向高盛集团求助，出售债券，从股市筹钱。

本月3日，硅谷银行发布公告称：“尽管存款减少、客户现金消耗增加和整体市场环境挑战令资产负债表承压，但仍维持整体稳健的客户资金水平。”8日，硅谷银行发布收盘后新闻通报，称售出210亿美元证券组合资产，亏损18亿美元，同时寻求出售22.5亿美元股票以融资。美国泛大西洋投资集团有意购买5亿美元硅谷银行股票。8日下午和9日，高盛开始推销硅谷银行股票。

3月13日，客户在美国加利福尼亚州圣克拉拉市硅谷银行总部外排队等候办理业务。新华社发（李建国摄）

正是这些举措“吓坏”了投资人。9日开盘后，硅谷银行股价大跌近60%，仅当天，储户试图从硅谷银行取出的存款总额就高达420亿美元。9日下午，多家美国监管机构警告硅谷银行难以存活，银行金融顾问无法找到买家接手这家银行。10日上午，硅谷银行股票交易中止。当天下午，银行遭接管。

硅谷银行1983年创立，贝克尔1993年加入，2011年出任首席执行官。在他管理下，硅谷银行聚焦创新经济，从人工智能到气候变化。《纽约时报》报道说，“硅谷里没有事不和硅谷银行相关”，它甚至曾帮企业招人。硅谷银行对初创企业设置宽松的资产管理规则，它扶持的不少企业日后成长为技术行业巨擘。

这是2019年9月18日在美国首都华盛顿拍摄的美元纸币。（新华社记者刘杰摄）

但在投资初创企业眼光独到的同时，贝克尔却难以找到好方法让银行的海量存款“钱生钱”。硅谷银行青睐长期债券，投资缺乏多样性，所持债券多数为“持有到期”债券。这样标注本有助于掩盖银行存在的问题，但随着利率不断上升，投资者开始考虑其他投资选项，风险投资降速，初创企业加大提款量。这导致硅谷银行陷入两难：继续允许储户取款，银行现金将不足；出售长期债券又会亏本。而这些问题一时间又难以让分析师察觉，因为只有真正出售债券，亏损才可见。

曾著书《大空头》讲述2008年金融危机的丹尼·摩西认为，硅谷银行的“垮掉”，就银行层面而言并非缘于“贪婪”，“而是彻彻底底的风险管理不善”。（海洋）

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