新华社莫斯科3月15日电（记者陈畅）据塔斯社15日报道，俄罗斯驻美国大使安东诺夫表示，美国MQ-9无人机在黑海上空执行侦察任务是挑衅行为。

报道说，安东诺夫14日在与美国国务院官员会谈后对记者表示，俄罗斯已对外通报俄特别军事行动区范围，而美方无人机在关闭应答器的情况下进入特别军事行动区，这是一种挑衅。

安东诺夫还说，俄罗斯战斗机并未对美无人机使用武器。“俄罗斯飞行员的表现非常专业，没有（和无人机）接触，我们的战斗机没有使用任何武器。”

俄国防部14日晚发表声明说，当天早些时候，俄空天军在克里米亚半岛周边黑海水域上空发现一架美国MQ-9无人机，当时该无人机正朝俄边境方向飞行，机上的应答器处于关闭状态。俄空天军执勤战机升空对侵入空域的飞行器进行识别，无人机因进行剧烈机动动作而失控，急速失去高度后坠入水中。俄方战机未动用机载武器，未与美方无人机发生接触，并安全返回了驻地机场。

美国欧洲司令部14日发表声明说，一架美国MQ-9无人机当天在黑海上空遭两架俄罗斯苏-27战斗机拦截，其中一架战斗机撞击了无人机的螺旋桨，迫使美军将这架无人机坠毁于黑海水域。撞击发生前，两架苏-27战斗机曾“屡次向美无人机倾倒燃油并飞至其前方”。

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