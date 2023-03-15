新华社万象3月15日电（记者章建华）中老铁路老挝段15日正式启用由中国国家铁路集团有限公司所属中国铁道科学研究院集团有限公司研发的互联网手机App售票系统，标志着中老铁路客运信息化水平进一步提升，广大旅客出行将更加便捷高效，老挝铁路进入互联网售票时代。

老中铁路有限公司负责人介绍，中老铁路自2021年12月3日开通运营，旅客出行需求旺盛。此前中老铁路老挝段旅客通过窗口和代售点人工售票。为进一步提升旅客购票体验，中国铁道科学研究院集团有限公司研发了老挝铁路互联网手机App售票系统。

据介绍，该售票系统充分借鉴中国铁路12306系统的先进成熟技术，融合老挝法律法规、文化特色和用户需求，支持老挝文、中文、英文三种语言，提供用户实名注册、余票查询、车次查询、在线支付、车票改签、信息资讯等功能。

旅客凭有效证件在系统实名注册后，可随时查询中老铁路老挝段余票信息并在线购票，系统支持银联、微信和支付宝等多种支付方式。乘车时，旅客持购票时使用证件，通过购票时售票系统生成的二维码扫码进站乘车，也可到车站售票窗口换成纸质车票检票进站乘车。

老挝铁路互联网手机App售票系统上线投用后，旅客足不出户即可线上购票、改签，便捷安排行程。老中铁路有限公司还将根据使用建议，继续优化完善功能，推动系统提质升级。

(责编：于洋、杨牧)