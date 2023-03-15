新华社北京3月15日电 综述：美英媒体及人士认为美联储激进加息是硅谷银行关闭主因

新华社记者许嘉桐

自上周末以来，美国硅谷银行的危机和随后的关闭事件持续震动金融市场，其溢出效应引发世界担忧。对于这一2008年金融危机以来美国最大的银行关闭事件，多家美国和英国媒体及政商界人士认为，美联储激进加息是引发硅谷银行关闭的主因。

过去一年，美国联邦基金利率目标区间上限已从0.25%飙升至现在的4.75%。大多数分析人士预计，美国联邦储备委员会将在未来几个月内再加息0.5个或0.75个百分点。

美国财政部长耶伦日前表示，硅谷银行关闭，其核心问题在于美联储持续上调利率，导致该银行所持债券等金融资产市价不断下跌，而非技术行业的问题。

美国《纽约时报》刊文指出，过去一年来，美联储以极快的速度加息以抑制通胀，银行不得不为存款和其他债务支付更高利率，但它们的资产收益并没有增加，其中包括贷款和购买的国债。因此，硅谷银行关闭是美联储抗通胀激进举动的恶果。

美国《国会山报》文章指出，早在2020年3月，美联储为支撑经济推出“上不封顶”的量化宽松政策，导致流动性泛滥；现在为遏制居高不下的通胀又连续加息。硅谷银行的关闭表明，有必要重新审视超宽松货币政策和监管规定设计不善带来的风险。

英国《观察家报》评论，硅谷银行是美联储过高、过快加息的牺牲品。硅谷银行关闭，对内暴露出美国政府监管不力，对外暴露出自私、短视的政策如何反噬其身。

英国《经济学人》网站刊文报道，到2021年底，硅谷银行1280亿美元投资大部分集中于抵押债券和美国国债，利率飙升导致债券价格暴跌，“使得硅谷银行面临绝无仅有的高风险”。因此不夸张地说，硅谷银行正是美联储激进加息政策的受害者之一。

美国斯坦福大学商学研究生院教授达雷尔·达菲认为，对银行来说，真正的问题不仅仅是利率上升，更是利率的迅速上升。他说，利率缓慢上升时，银行有足够时间用高收益资产替换低收益资产，但“这次情况截然不同，因为美联储在短时间内进行了幅度很大的加息，而且还在继续”。

曾担任美国联邦储蓄保险公司主席的谢拉·贝尔日前在接受美国有线电视新闻网采访时说，美联储在决定进一步加息前，需要评估其行动迄今为止的全部影响。此前，投资者预计美联储将在3月21日至22日的下次货币政策会议上加息0.5个百分点。贝尔说，考虑到硅谷银行的崩溃，这一加息幅度是“不明智的”。

(责编：于洋、杨牧)