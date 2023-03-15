人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

综述：美英媒体及人士认为美联储激进加息是硅谷银行关闭主因

2023年03月15日21:55 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京3月15日电 综述：美英媒体及人士认为美联储激进加息是硅谷银行关闭主因

　　新华社记者许嘉桐

　　自上周末以来，美国硅谷银行的危机和随后的关闭事件持续震动金融市场，其溢出效应引发世界担忧。对于这一2008年金融危机以来美国最大的银行关闭事件，多家美国和英国媒体及政商界人士认为，美联储激进加息是引发硅谷银行关闭的主因。

　　过去一年，美国联邦基金利率目标区间上限已从0.25%飙升至现在的4.75%。大多数分析人士预计，美国联邦储备委员会将在未来几个月内再加息0.5个或0.75个百分点。

　　美国财政部长耶伦日前表示，硅谷银行关闭，其核心问题在于美联储持续上调利率，导致该银行所持债券等金融资产市价不断下跌，而非技术行业的问题。

　　美国《纽约时报》刊文指出，过去一年来，美联储以极快的速度加息以抑制通胀，银行不得不为存款和其他债务支付更高利率，但它们的资产收益并没有增加，其中包括贷款和购买的国债。因此，硅谷银行关闭是美联储抗通胀激进举动的恶果。

　　美国《国会山报》文章指出，早在2020年3月，美联储为支撑经济推出“上不封顶”的量化宽松政策，导致流动性泛滥；现在为遏制居高不下的通胀又连续加息。硅谷银行的关闭表明，有必要重新审视超宽松货币政策和监管规定设计不善带来的风险。

　　英国《观察家报》评论，硅谷银行是美联储过高、过快加息的牺牲品。硅谷银行关闭，对内暴露出美国政府监管不力，对外暴露出自私、短视的政策如何反噬其身。

　　英国《经济学人》网站刊文报道，到2021年底，硅谷银行1280亿美元投资大部分集中于抵押债券和美国国债，利率飙升导致债券价格暴跌，“使得硅谷银行面临绝无仅有的高风险”。因此不夸张地说，硅谷银行正是美联储激进加息政策的受害者之一。

　　美国斯坦福大学商学研究生院教授达雷尔·达菲认为，对银行来说，真正的问题不仅仅是利率上升，更是利率的迅速上升。他说，利率缓慢上升时，银行有足够时间用高收益资产替换低收益资产，但“这次情况截然不同，因为美联储在短时间内进行了幅度很大的加息，而且还在继续”。

　　曾担任美国联邦储蓄保险公司主席的谢拉·贝尔日前在接受美国有线电视新闻网采访时说，美联储在决定进一步加息前，需要评估其行动迄今为止的全部影响。此前，投资者预计美联储将在3月21日至22日的下次货币政策会议上加息0.5个百分点。贝尔说，考虑到硅谷银行的崩溃，这一加息幅度是“不明智的”。

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部