新华社北京3月15日电（国际观察）美国银行接连“爆雷”为哪般

新华社记者徐超

一周内连续三家美国银行关闭或清算后，“谁会是下一家”的担忧在美国乃至全球资本市场蔓延。虽然美国总统拜登日前坚称“美国银行系统安全”，但全球市场以大幅震荡回应此番表态。

此次银行关闭事件究竟由谁引起？会不会演变成系统性风险乃至金融危机？世界会不会再次为美国埋单？美国面临国际广泛质疑。

这是3月10日在美国加利福尼亚州圣克拉拉市硅谷银行总部外拍摄的银行标识。新华社发（李建国摄）

是否存在系统性风险

过去一周，银门银行、硅谷银行和签名银行先后“爆雷”。截至去年底，这三家美国银行的资产规模合计约3300亿美元，明显低于摩根大通等美国主要银行。这是否意味着，这些银行“爆雷”不会对美国金融系统构成风险？

虽然美国政府和监管层试图淡化风险、力保信心，但资本市场尤其是银行类股价大幅震荡却有“山雨欲来”的意味。从美国监管层实际应对来看，硅谷银行“爆雷”已被视作“系统性风险”。

美国联邦储备委员会12日公布一项银行融资计划，将为符合条件的储蓄机构提供贷款，以确保它们在硅谷银行关闭背景下有能力满足储户取款需求。《华尔街日报》注意到，为确保事发银行储户能够顺利取回未保险存款，硅谷银行和签名银行已被美联储和财政部列为金融系统的“系统性风险”，从而有资格获得相应融资支持。

市场分析人士认为，硅谷银行与美国国债相关的风险敞口较大，现金流紧张情况下提前亏损平仓而引发危机，虽属“个案”，但其他银行也有相关业务，存在类似风险。尤其去年联邦基金利率大幅上升，导致不少持有国债的银行承受尚未变现的账面损失，不排除还会继续“爆雷”。

美国知名投资人弗雷德里克·拉塞尔认为，作为2008年9月以来美国关闭的最大银行，硅谷银行“可能只是地下室发现的第一只蟑螂”。

“即使当局干预，银行倒闭也会继续。”美国潘兴广场资本管理公司创始人比尔·阿克曼表示。

谁是危机肇事者

美国银行接连“爆雷”，在不少媒体和观察人士看来，事发银行管理层应为企业经营不善承担最直接责任，而美国在金融监管、宏观政策上的缺位或失误才是此次事件最该反思之处。

首先，美国内政纷争导致金融监管力度摇摆，在这次事件中暴露无遗。

美国国会2010年通过金融监管改革法案《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》，规定资产超过500亿美元的银行必须参加美联储年度压力测试，旨在通过更严格监管避免2008年国际金融危机重演。

特朗普上台后，共和党人2018年推动国会修改该法案，将相关资产门槛提高到2500亿美元。这意味着，资产规模约2000亿美元的硅谷银行不必参加压力测试。

“压力测试本是帮助银行评估资产风险的有效手段，这（监管“松绑”）为硅谷银行的关闭埋下了伏笔。”新加坡国立大学客座教授白士泮表示。

业内人士发现，硅谷银行和签名银行的风险早已体现在财务报表中，与持有国债相关的账面损失不断增加。美联储前理事丹尼尔·塔鲁洛说：“对监管机构来说，（账面亏损）快速增长应该始终是一个危险信号。”

其次，美联储货币政策饱受诟病，给不少银行带来更大经营风险。

日本野村综合研究所研究员木内登英认为，在美联储加息带来的经济降温过程中，众多初创企业进入退潮期，提款需求增加，加剧硅谷银行流动性挑战；银行持有债券价格因联邦利率上调而不断下跌，出现巨额账面损失。

美联储一度长时间忽视外界“通胀”警告，去年3月才开始猛踩刹车，不曾想“为了化解危机而制造新的危机”，给银行业带来严峻挑战。《华尔街日报》评论，通胀挑战尚未化解的情况下，美联储又多了一项核心任务：金融稳定。

美国风险全球埋单

据彭博社报道，硅谷银行和签名银行相继关闭后，全球市场金融类股票市值两个交易日蒸发4650亿美元。这不禁让人担忧，此次会否像2008年国际金融危机那样再次让全球埋单？

答案是全球市场正在承担后果。德国联邦金融监管局13日叫停硅谷银行在德国分支机构的业务；英国央行已介入硅谷银行英国分行的破产程序，以保护相关英国企业的存款。

据《华尔街日报》报道，美国银行相继关闭正加剧全球央行维护金融稳定的压力。目前来看，跟随美联储加息的一些央行不得不对货币政策进行调整。一些投资者和央行人士担心，鉴于金融机构的关联度，即使只是市场恐慌，也可能触发更多银行或其他机构陷入困境，并在经济领域造成恶性循环。

爱尔兰央行前副行长斯特凡·格拉克认为，美国银行的风险让其他国家央行面临更难抉择，即如何在确保金融稳定和容忍通胀之间取得平衡。

对于美国监管机构为事发银行存款“兜底”的做法，不少人士认为这是变相“救助”，涉嫌用纳税人的钱鼓励资本的更大冒险，或将给美国乃至全球金融市场带来更大风险。

上一次国际金融危机中，保险业巨头美国国际集团因亏损近千亿美元而获得美国政府上千亿美元救助，却在获得救助款项后向部分高管支付上亿美元年终奖，引发美国乃至全球争议。（参与记者：刘春燕、李 、蔡蜀亚）

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