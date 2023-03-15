3月14日，瑞士联邦助理国务秘书史伦博在清华大学举办的“瑞士对亚洲外交政策”讲座上演讲。瑞士驻华大使馆供图

人民网北京3月15日电 （记者李琰）记者从瑞士驻华大使馆获悉，瑞士联邦外交部负责亚洲和太平洋事务的助理国务秘书史伦博（Heinrich Schellenberg）于3月7日至15日访问中国，这是3年来瑞士政府高官对中国的首次正式访问。史伦博先后访问了香港、上海和北京，并会见中方政府官员、商界及文化、学术界代表。

3月13日，史伦博与中国外交部欧洲司司长王鲁彤就瑞中两国间恢复面对面战略对话进行会谈，并为今后部长级访问做准备。

3月14日，清华大学邀请史伦博举行了“瑞士对亚洲外交政策”讲座。史伦博阐述了瑞士独特的地缘政治及其外交传统，特别介绍了瑞士在亚太国家的外交接触，并重点聚焦中国。“在文明的冲突中我们一无所获，但通过对话让彼此的文化更加接近并相互理解，我们便能收获很多。”史伦博说。

今年迎来中瑞建交73周年，中瑞自由贸易协定签署10周年，两国一直保持着稳定的联系。因受新冠疫情全球大流行的影响，双边交往有所减少。现在中国重新放宽旅行限制，史伦博强调了与中国同行进行面对面对话的重要性，“对外交官来说，语言是至关重要的沟通工具，能够面对面直接交流是不可替代的。对商界、文化界和普通人来说亦是如此。能和对方面对面沟通，是最好的选择。”史伦博说。

史伦博表示，瑞中双边关系建立在长期稳定的对话基础之上，涵盖环境保护、发展合作、人权、移民、教育、科技和金融等广泛主题。中国是瑞士第三大贸易伙伴，仅次于欧盟和美国。2022年，两国双边贸易额更创历史新高。然而，市场和国际贸易不仅依赖于经济的增长与交流，还取决于地区的安全与稳定。安全与和平为稳定的经济和政治体系打下基础，各国在这一体系中才可以自由贸易、共同繁荣。而地区冲突给世界秩序造成威胁，不可避免地导致贫穷与痛苦，无一例外。

当今世界进入动荡变革期，不稳定性、不确定性显著上升。史伦博表示，瑞士与中国一样，致力于建设一个没有冲突的世界和一个货物、服务和商品自由流通的自由化经贸秩序。瑞士和中国都是世界贸易组织成员，相信主导国际贸易秩序的基本原则。

据悉，今年1月1日起，瑞士同日本、厄瓜多尔、莫桑比克和马耳他等5国共同成为2023年—2024年度联合国安理会非常任理事国。史伦博表示，瑞士期待利用这一新的身份与联合国安理会常任理事国中国开展全方位对话与合作。

(责编：于洋、杨牧)